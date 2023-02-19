Tedavisi Yarım Kalmış Ortodonti Hastası

Depremzedelerin Tedavisini Üstenecek

35 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor. Toplumun tüm kesimleri dayanışma örneği sergileyerek deprem bölgesine ve bölgeden kentimize gelen misafirlerle dayanışmak için adeta birbiri ile yarışıyor. İşte o dayanışma örneklerinden birisini de Ortodontist Prof. Dr. Aynur Medine Şahin gösterdi.

Ortodontist Prof. Dr. Aynur Medine Şahin, deprem bölgesinden gelen misafirlerimizin yarım kalan ortodonti tedavilerini üstlenecek.

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli 10 ilde yıkıcı etkisini gösteren depremin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor.

Deprem bölgesinden Isparta’ya gelen depremzede misafirlerimize kapılarını sonuna kadar Ispartalıların dayanışma ve yardımlaşma çabaları da her geçen gün artarak devam ediyor.

Bir örnek de Prof. Dr. Aynur Medine Şahin’den geldi.