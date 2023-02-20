AFAD duyurdu: 'Afetzede Barınma Desteği' başvuruları başladı

Deprem bölgesinde konutu Çevre Şehircilik ve İlkim Bakanlığı tarafından hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracı vatandaşlarımız için, “Afetzede Barınma Desteği” başvuruları e-Devlet üzerinden başlamıştır.



Deprem bölgesinde konutu Çevre Şehircilik ve İlkim Bakanlığı tarafından hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracı vatandaşlarımız için, "Afetzede Barınma Desteği" başvuruları e-Devlet üzerinden başladı.



Hatalı başvuru durumunda, "İPTAL" seçeneği kullanılarak yeniden başvuru yapılabilmektedir.



