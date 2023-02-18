isparta--esnaf-cebinde-uygulamasiISPARTA OTO EKSPERTİZ

Son dakika: Deprem felaketinde 13. gün! Can kaybı sayısı açıklandı

Son dakika: Deprem felaketinde 13. gün! Can kaybı sayısı açıklandı
ISPARTA 0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA

Son dakika: Deprem felaketinde 13. gün! Can kaybı sayısı açıklandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde şu ana kadar 39 bin 672 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde şu ana kadar 39 bin 672 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk ekranlarında canlı yayına katılarak Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen iki büyük depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Soylu, depremin ilk saatlerinden itibaren bölgede olduklarını belirterek “Buradayız birçok arkadaşımızla beraber. Bu ağır deprem sürecindeki yaraları sarabilmek için hep birlikte bir mücadeleyi ortaya koymaya çalışıyoruz. Depremin ilk meselesi arama kurtarmadır. Şunu bir rakam olarak söyleyebilirim. Sadece arama kurtarma yapılan bina sayısı 20 binin üzerindedir. 10 ilde yaptığımız hasar tespitlerinde hemen hemen yarı orandayız. Tabii bununla birlikte aynı zamanda şu ana kadar 39 bin 672 vatandaşımızı kaybettik.” şeklinde konuştu.
 

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Son dakika: Deprem felaketinde 13. gün! Can kaybı sayısı açıklandı
ISPARTA'DA FAHİŞ FİYAT UGULAYAN YANDI!
Bu nefis poğaçaların kahramanı Nur Pastanesi Demirköprü Şubesi
Gül Duş Showroom Hizmete Açıldı
Enkazdan 260 saat sonra çıkarıldı! Bir detay dikkat çekti...Elinden hiç düşürmedi
Son dakika: Deprem felaketinde 12. gün! AFAD can kaybı sayısını açıkladı!
Tüm camilerde uygulanacak!
Son dakika... Bakan Murat Kurum duyurdu: Kısıtlayacağız!
AFAD duyurdu: Depremzedelere 10 bin liralık destek ödemeleri başladı
İşte Türkiye Tek Yürek kampanyasında en çok bağış yapan firmalar...
AFAD: Can kaybı 36 bin 187'ye yükseldi
DEPREM DAYANIKLILIK TESTİ
'Türkiye Tek Yürek' ortak yayında yardım kampanyası: İşte toplanan dev bağış miktarı...
Deprem sonrası yeni önlem: Altın ithalatı durduruldu
ÇEVİK GIDA: HER ZAMAN TAZE. KALİTELİ VE UYGUN FİYAT
Türkiye kayıplarına ağlarken düğmeye basıldı! Sorumlulara operasyon
Deprem felaketinde bilanço ağırlaşıyor! İşte son durum...
​Asrın felaketinde 8'inci gün: Can kaybı ve yaralı sayısı yükseldi
GSM operatörleri ücretsiz hizmet verecek
VİA MARKET'TE MALİYETİNE SATIŞLAR BAŞLADI
Isparta'da Karada balık Kaya Balık'tan alınır...!
Depremden etkilenen illerde işsizlik ödeneği 15 Şubat'ta yapılacak
OHAL kararnamesi resmen yayımlandı! İşte kritik kararlar
Bakanlık duyurdu: Emekli maaşları erken ödenecek
LGS ve YKS'ye girecek milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren karar... Bakan Özer açıkladı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜ
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
isparta-aktar-baharat-bitkisel-yaglari isparta-ambalaj-poset-kutu-karton-koli isparta-protez-peruk-perma-anatomik-sac-kesimi-boyama isparta-pastane-yas-pasta-siparis isparta-URFA-KEBAP-LAHMACUN-siparis- isparta-kasap-et-urunleri-tavuk-kiyma-kuzu-pirzola isparta-CORBACİ-SİRDAN-KELLE-PACA-İSKEMBE-MUMBAR isparta-laptop-tablet-tamiri isparta-kasap-kofte-izgara-tavuk-sis-kuzu-kokorec isparta-aktar-sifali-bitkiler-bitkisel-yaglar-zayiflama-merkezi-kremleri isparta-balik-balikci-siparis-telefon isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi isparta-sarkuteri-peynir-zeytin-urunleri ISPARTA uygun avm, isparta-cam-imalatı-cift-cam-kampanya-fiyatlari isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et isparta-gunes-elektrik-paneli isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-dugun-salonları-bubble-kids türker kapındaisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

GSM operatörleri ücretsiz hizmet verecekGSM operatörleri ücretsiz hizmet verecek12 Şubat 2023
ÇEVİK GIDA: HER ZAMAN TAZE. KALİTELİ VE UYGUN FİYATÇEVİK GIDA: HER ZAMAN TAZE. KALİTELİ VE UYGUN FİYAT14 Şubat 2023
VİA MARKET'TE MALİYETİNE SATIŞLAR BAŞLADIVİA MARKET'TE MALİYETİNE SATIŞLAR BAŞLADI12 Şubat 2023
Deprem sonrası yeni önlem: Altın ithalatı durdurulduDeprem sonrası yeni önlem: Altın ithalatı durduruldu14 Şubat 2023
ISPARTA'DA FAHİŞ FİYAT UGULAYAN YANDI!ISPARTA'DA FAHİŞ FİYAT UGULAYAN YANDI!17 Şubat 2023
Şehidimizin emaneti deprem bölgesine ulaştırılıyorŞehidimizin emaneti deprem bölgesine ulaştırılıyor12 Şubat 2023
OHAL kararnamesi resmen yayımlandı! İşte kritik kararlarOHAL kararnamesi resmen yayımlandı! İşte kritik kararlar11 Şubat 2023
​Asrın felaketinde 8'inci gün: Can kaybı ve yaralı sayısı yükseldi​Asrın felaketinde 8'inci gün: Can kaybı ve yaralı sayısı yükseldi13 Şubat 2023
Depremzede Vatandaşlarımız Isparta’da Ağırlanmaya BaşladıDepremzede Vatandaşlarımız Isparta’da Ağırlanmaya Başladı14 Şubat 2023
Gül Duş Showroom Hizmete AçıldıGül Duş Showroom Hizmete Açıldı17 Şubat 2023
Isparta’ya gelen depremzedeler için GİYİM BANK oluşturulduIsparta’ya gelen depremzedeler için GİYİM BANK oluşturuldu11 Şubat 2023
Son dakika: Deprem felaketinde 12. gün! AFAD can kaybı sayısını açıkladı!Son dakika: Deprem felaketinde 12. gün! AFAD can kaybı sayısını açıkladı!17 Şubat 2023
Isparta'da Karada balık Kaya Balık'tan alınır...! Isparta'da Karada balık Kaya Balık'tan alınır...! 12 Şubat 2023
Türkiye kayıplarına ağlarken düğmeye basıldı! Sorumlulara operasyonTürkiye kayıplarına ağlarken düğmeye basıldı! Sorumlulara operasyon14 Şubat 2023
Depremden etkilenen illerde işsizlik ödeneği 15 Şubat'ta yapılacakDepremden etkilenen illerde işsizlik ödeneği 15 Şubat'ta yapılacak11 Şubat 2023
Bu nefis poğaçaların kahramanı Nur Pastanesi Demirköprü ŞubesiBu nefis poğaçaların kahramanı Nur Pastanesi Demirköprü Şubesi17 Şubat 2023
Esnaf teşkilatından büyük destek Depremzedelere 23 milyon 195 bin lira bağış yapıldıEsnaf teşkilatından büyük destek Depremzedelere 23 milyon 195 bin lira bağış yapıldı11 Şubat 2023
Enkazdan 260 saat sonra çıkarıldı! Bir detay dikkat çekti...Elinden hiç düşürmediEnkazdan 260 saat sonra çıkarıldı! Bir detay dikkat çekti...Elinden hiç düşürmedi17 Şubat 2023
Vatandaşların bağışladığı hayvanların kesimi yapılarak, deprem bölgesine gönderildiVatandaşların bağışladığı hayvanların kesimi yapılarak, deprem bölgesine gönderildi13 Şubat 2023
Deprem felaketinde bilanço ağırlaşıyor! İşte son durum... Deprem felaketinde bilanço ağırlaşıyor! İşte son durum...14 Şubat 2023