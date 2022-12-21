EYT düzenlemesi için tarih değişti! TBMM'den kritik karar

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 26 Aralık Pazartesi'nden başlayarak 3 Ocak Salı gününe kadar yasama faaliyetlerine ara verecek. Böylece, bu ay Meclis'e gelebileceği belirtilen EYT düzenlemesi de yeni yıla sarkmış oldu.



EYT düzenlemesi 2023 yılına sarktı.. Daha önce yetkililerin Meclis'te aralık ayında görüşülebileceğini belirttiği düzenlemeye bu kez de 'tatil arası' girdi.



EYT DÜZENLEMESİ YENİ YILA SARKTI

AK Parti’nin kabul edilen grup önerisine göre, gündemin ön sıralarına alınan tekliflerin 20, 21, 22 ve 23 Aralık günü tamamlanması, bu tekliflerin tamamlanması halinde, TBMM'nin 27, 28 ve 29 Aralık 2022 Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri toplanmaması şeklindeki önerileri kabul edildi.



Bu karara göre; TBMM 26 Aralık Pazartesi'nden başlayarak 3 Ocak Salı gününe kadar yasama faaliyetlerine ara verecek.

Böylece EYT düzenlemesinin Meclis'e gelmesi ve görüşülmesi de yeni yıla sarkmış oldu.







