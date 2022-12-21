SGK 45 mesleği açıkladı

Türkiye'deki milyonlarca çalışan emekli olabilmenin şartlarını arıyor.

Emeklilerin aldığı maaşı bir ek gelir olarak görenler daha konforlu bir hayata başlamak istiyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açıkladığı (SGK) bazı meslek grupları, diğer meslek gruplarından daha önce emekli olabiliyor.

Bazı meslek grupları erken emeklilik hakkına sahip olabiliyor. Bu meslekleri, hayatının belli döneminde seçmiş ama erken emeklilik hakkı olduğunu bilmeyen binlerce vatandaş var. SGK tarafından belirlenen bu listedeki işçiler, 46, 47, 48, 49, 50 yaşında emekli olabiliyor. Emekli olarak artık çalışmak istemeyen vatandaşlar da bu haktan yararlanmak istiyor.

ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI

Türkiye'de erken emekli olunabilen 45 ayrı meslek grubu bulunmakta. Bu meslek gruplarının kişiyi yıpratması ve yorması nedeniyle daha erken emeklilik söz konusu olmakta. Yapılan bu düzenleme sayesinde yorucu ve daha zor olan işçilere karşı pozitif bir ayrımcılık konusu. Bu ayrımcılığın olması günümüz şartlarında oldukça gerekli bir durum. Bu işyerlerinden erken emekli olmak isteyen kişilerin de tamamlaması gereken şartlar bulunuyor.

Bunlardan birisi prim gün sayısı, çalışma süresinde maden işçilerinin 1800, diğer işçilerin ise 3600 gün fiili hizmet süresi kapsamında çalışması gerekiyor.

İşte o meslek grupları...

HANGİ MESLEKLERDE ÇALIŞANLAR ERKEN EMEKLİ OLABİLİYOR

Madencilik ve yeraltı işleri,

Cıva üretimi işleri,

Demir ve Çelik fabrikaları,

Asit üretimi yapan fabrika ve atölyeler,

Sahil Güvenlik Komutanlığı,

Radyoaktif işlerde,

Türk Silahlı Kuvvetleri,

Emniyet-Polis-Mit çalışanları,

Ceza infaz kurumlarında çalışanlar,

Basın ve gazetecilik işleri,

TRT’de haber hizmetinde çalışanlar,

TBMM yasama organı üyeleri,

Cumhurbaşkanlığı yardımcıları ve bakanlar,

Kurşun ve arsenik işleri,

Su altında çalışmayı gerektiren işler,

Alüminyüm fabrikaları,

Döküm fabrikaları,

Cam fabrika ve atölyeleri,

Çimento fabrikaları,

Kok fabrikaları

Termik santraller

İtfaiye ve yangın söndürme işleri,

İhtiyat pilotları,