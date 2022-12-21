isparta--esnaf-cebinde-uygulamasiISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA-tulumba-siparisi

İşte erken emekliliğe hak kazanan meslekler...

İşte erken emekliliğe hak kazanan meslekler...
ISPARTA
G.Tarihi: 21.12.2022 12:51
261181 Okunma
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA
İşte erken emekliliğe hak kazanan meslekler...
SGK 45 mesleği açıkladı

Türkiye'deki milyonlarca çalışan emekli olabilmenin şartlarını arıyor.

Emeklilerin aldığı maaşı bir ek gelir olarak görenler daha konforlu bir hayata başlamak istiyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açıkladığı (SGK) bazı meslek grupları, diğer meslek gruplarından daha önce emekli olabiliyor.

 

Bazı meslek grupları erken emeklilik hakkına sahip olabiliyor. Bu meslekleri, hayatının belli döneminde seçmiş ama erken emeklilik hakkı olduğunu bilmeyen binlerce vatandaş var. SGK tarafından belirlenen bu listedeki işçiler, 46, 47, 48, 49, 50 yaşında emekli olabiliyor. Emekli olarak artık çalışmak istemeyen vatandaşlar da bu haktan yararlanmak istiyor.

 

ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI

Türkiye'de erken emekli olunabilen 45 ayrı meslek grubu bulunmakta. Bu meslek gruplarının kişiyi yıpratması ve yorması nedeniyle daha erken emeklilik söz konusu olmakta. Yapılan bu düzenleme sayesinde yorucu ve daha zor olan işçilere karşı pozitif bir ayrımcılık konusu. Bu ayrımcılığın olması günümüz şartlarında oldukça gerekli bir durum. Bu işyerlerinden erken emekli olmak isteyen kişilerin de tamamlaması gereken şartlar bulunuyor.

 

Bunlardan birisi prim gün sayısı, çalışma süresinde maden işçilerinin 1800, diğer işçilerin ise 3600 gün fiili hizmet süresi kapsamında çalışması gerekiyor.

İşte o meslek grupları...

HANGİ MESLEKLERDE ÇALIŞANLAR ERKEN EMEKLİ OLABİLİYOR

Madencilik ve yeraltı işleri,

Cıva üretimi işleri,

 

Demir ve Çelik fabrikaları,

Asit üretimi yapan fabrika ve atölyeler,

 

Sahil Güvenlik Komutanlığı,

Radyoaktif işlerde,

Türk Silahlı Kuvvetleri,

 

Emniyet-Polis-Mit çalışanları,

Ceza infaz kurumlarında çalışanlar,

 

Basın ve gazetecilik işleri,

TRT’de haber hizmetinde çalışanlar,

 

TBMM yasama organı üyeleri,

Cumhurbaşkanlığı yardımcıları ve bakanlar,

 

Kurşun ve arsenik işleri,

Su altında çalışmayı gerektiren işler,

Alüminyüm fabrikaları,

 

Döküm fabrikaları,

Cam fabrika ve atölyeleri,

 

Çimento fabrikaları,

Kok fabrikaları

Termik santraller

 

İtfaiye ve yangın söndürme işleri,

 

İhtiyat pilotları,

 

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İşte erken emekliliğe hak kazanan meslekler...
TBMM'den kritik EYT kararI
ZAM ORANLARI 'KONTROL' ALTINDA OLACAK
Asgari ücrete gelecek zam için nefesler tutuldu!
FETÖ/PDY Mensubu, Isparta Merkezde Yakalandı
Isparta Nur Pastanesi Demirköprü Şubesinden Yeni yıl pastanızı şimdiden ayırtın!
AKARYAKIT FİYATLARI YİNE DEĞİŞTİ
EYT İÇİN İŞE GİRİŞ TARİHİ NASIL ÖNE ÇEKİLİR?
Isparta'da Glütensiz ve Doğal Gıdalar için Gurme Pazarı Hizmete Açıldı
Isparta'da soba faciası: Ev yandı
Selçuklu Tulumbacısı Isparta Şubesi açıldı
Isparta'da emniyetten büyük operasyon
Kara kış kapıya dayandı: Isparta'ya kar geliyor!
Para Uzman Uyardı: Kimyasal maddelerle...
Kaya Balık Isparta'da taze balık bulabileceğiniz EN İYİ yer
ISPARTA'DA KUNDURACILAR SİTESİNDE İNDİRİM GÜNLERİ BAŞLADI
Şanlıurfa'nın popüler gastronomi yemekleri Isparta'da
Merkez Bankası anketi yayımladı: İşte yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi
Altın fiyatları için büyük tahmin: Bu rakam adım adım gelecek
BENZİN FİYATLARINA ZAM GELDİ
ISPARTA KOSGEB'DEN ÖNEMLİ DUYURU
Isparta'da Tezcan Müzik Akademi ile “enstrümanların kralı” olun!
ISPARTA'DA ''REKOR KATILIM''
ISPARTA'DAKİ BENİ DİNLER MİSİN PROJESİ TÜRKiYEYE ÖRNEK OLDU
Isparta'da Yunus Timleri suçlulara geçit vermiyor!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜ
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
isparta-protez-peruk-perma-anatomik-sac-kesimi-boyama isparta-sinema-bileti-al-online-cine-gold isparta-beyaz-esya-kampanya-indirim-arcelik-bayisi-servisi isparta-kuyumcu-altinis-indirim-ucuz-pirlanta-kampanya-altin isparta-pastane-yas-pasta-siparis isparta-URFA-KEBAP-LAHMACUN-siparis- isparta-kasap-et-urunleri-tavuk-kiyma-kuzu-pirzola isparta-CORBACİ-SİRDAN-KELLE-PACA-İSKEMBE-MUMBAR isparta-laptop-tablet-tamiri isparta-keman-baglama-bateri-saz-yan-flut-bale-piyano-keman-org-gitar-kursu-kurslari isparta-kasap-kofte-izgara-tavuk-sis-kuzu-kokorec isparta-telefon-kilifi-aksesuar-elektronik-bilgisayar isparta-ic-giyim-atlet-kulot-body-tayt-sutyen-fantezi-corap-mayo-termal-siparis-telefon isparta-aktar-sifali-bitkiler-bitkisel-yaglar-zayiflama-merkezi-kremleri isparta-prefabrik-konteyner-ev-konut-ucuz isparta-balik-balikci-siparis-telefon isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi isparta-sarkuteri-peynir-zeytin-urunleri ISPARTA uygun avm, isparta-guzellik-merkezi-salonu-manikur-kalici-makyaj-protez-tirnak isparta-gelinlik-tesettürlü gelinlik-makjaj-kiralama-bindalli-kaftan- isparta-cam-imalatı-cift-cam-kampanya-fiyatlari isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et isparta-gunes-elektrik-paneli isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-off-road-modifiye-oto-aksesuartürker kapındaisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

ISPARTA'DA PROTEZ SAÇ İÇİN TEK ADRES YÜKSEL HAİR CONCEPT!ISPARTA'DA PROTEZ SAÇ İÇİN TEK ADRES YÜKSEL HAİR CONCEPT!15 Aralık 2022
Doğalgaz geldi, altyapı sorunları çözüldüDoğalgaz geldi, altyapı sorunları çözüldü15 Aralık 2022
EYT İÇİN İŞE GİRİŞ TARİHİ NASIL ÖNE ÇEKİLİR?EYT İÇİN İŞE GİRİŞ TARİHİ NASIL ÖNE ÇEKİLİR?20 Aralık 2022
Mehmet Tönge Mahallesi Kapalı Pazaryerinde çalışmalar devam ediyorMehmet Tönge Mahallesi Kapalı Pazaryerinde çalışmalar devam ediyor17 Aralık 2022
ISPARTA'DA ''REKOR KATILIM''ISPARTA'DA ''REKOR KATILIM''15 Aralık 2022
Türk Kadınlar Birliği Isparta Şubesi’nden Örnek DavranışTürk Kadınlar Birliği Isparta Şubesi’nden Örnek Davranış16 Aralık 2022
26. TÜKETİCİ ODÜLLERİ SAHİPLERİNİ BEKLİYOR26. TÜKETİCİ ODÜLLERİ SAHİPLERİNİ BEKLİYOR15 Aralık 2022
Şanlıurfa'nın popüler gastronomi yemekleri Isparta'daŞanlıurfa'nın popüler gastronomi yemekleri Isparta'da16 Aralık 2022
Isparta'da Tarihi Kunduracılar Sitesi İndirim Günleri BaşladıIsparta'da Tarihi Kunduracılar Sitesi İndirim Günleri Başladı16 Aralık 2022
AKARYAKIT FİYATLARI YİNE DEĞİŞTİAKARYAKIT FİYATLARI YİNE DEĞİŞTİ20 Aralık 2022
ZAM ORANLARI 'KONTROL' ALTINDA OLACAKZAM ORANLARI 'KONTROL' ALTINDA OLACAK20 Aralık 2022
ISPARTA'DA HEM ESNAF HEM VATANDAŞ KAZANACAKISPARTA'DA HEM ESNAF HEM VATANDAŞ KAZANACAK14 Aralık 2022
Isparta'da Kış Tedbirleri Toplantısı YapıldıIsparta'da Kış Tedbirleri Toplantısı Yapıldı14 Aralık 2022
​Isparta spor şehri oldu​Isparta spor şehri oldu17 Aralık 2022
Isparta'da emniyetten büyük operasyonIsparta'da emniyetten büyük operasyon19 Aralık 2022
Ortak gayemiz Isparta'nın kalkınması Ortak gayemiz Isparta'nın kalkınması 18 Aralık 2022
Isparta SDÜ Hastanesi’ne Üst Düzey Kalite PuanıIsparta SDÜ Hastanesi’ne Üst Düzey Kalite Puanı14 Aralık 2022
Isparta Valisi Baruş'a taekwondo kıyafeti ve siyah kuşak Isparta Valisi Baruş'a taekwondo kıyafeti ve siyah kuşak 14 Aralık 2022
ISPARTA'DA ŞAMPİYONLARDAN İL MÜDÜRÜMÜZE ZİYARETISPARTA'DA ŞAMPİYONLARDAN İL MÜDÜRÜMÜZE ZİYARET15 Aralık 2022
Kaya Balık Isparta'da taze balık bulabileceğiniz EN İYİ yerKaya Balık Isparta'da taze balık bulabileceğiniz EN İYİ yer18 Aralık 2022