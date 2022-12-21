ISPARTA'DA YENİ YIL ÖZEL YAŞ PASTANIZI ŞİMDİDEN AYIRTIN!

Hergün sıcacık poğaçaları, tatlıları ve tuzluları ile sofralarımıza lezzet katan Nur Pastanesi Demirköprü şubesi yılbaşına günler kala yaş pastalar için ön sipariş almaya başladı. Geç kalmadan yeni yıl pastanızı şimdiden ayırtabilirsiniz.

Sipariş verin beğendiğiniz birbirinden ilginç tasarımları ile lezzetli Yılbaşına özel yaş pastanız kapınıza kadar paketle gelsin!

Alo Yaş Pasta Telefonları

0 532 552 42 84

0 543 932 05 32