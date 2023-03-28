TBMM Komisyonu'nda Kabul Edilen Kanun Teklifiyle Emeklilerin Maaşı ve Bayram İkramiyeleri Artırılırken, Depremde Gösterilen Fedakarlıklar İçin Nişan Verilecek"



TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifiyle birlikte, en düşük emekli maaşı 7 bin 500 liraya yükseltilecek. Ayrıca, emekli ikramiyesi de 2 bin TL olarak belirlendi.

Teklif ile birlikte, emeklilere ödenen bayram ikramiyeleri de bin 100 liradan 2 bin liraya yükseltildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki geçici işçiler de ihtiyaç doğrultusunda 11 ay 29 gün çalışma imkanına sahip olacaklar.

Ayrıca, depremde arama kurtarma çalışmalarına katılan Türk vatandaşlarına Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası, yurt dışından gelen arama kurtarma ekiplerine ise Cumhurbaşkanı Kararı ile Üstün Fedakarlık Nişanı verilebilecek.

Bu kanun teklifinin yasalaşması durumunda, emeklilerin ve geçici işçilerin durumu iyileşecek ve depremde gösterilen fedakarlıkların takdir edilmesi sağlanacak.