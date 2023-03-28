Sağlık Bakanlığı, 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli alımı için ilana çıktı. Adaylar, tercihlerini 3 Nisan tarihine kadar yapabilecekler. Tercih işlemleri, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.

Alım yapılacak pozisyonlar arasında doktor, diş hekimi, eczacı, hemşire, sağlık memuru, radyoloji teknikeri ve laborant gibi meslekler yer alıyor.

Başvuru şartları arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, sağlık meslek liselerinin ve yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak gibi kriterler yer alıyor.

Sözleşmeli sağlık personeli alımı, sağlık sektöründeki ihtiyacın karşılanması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla yapılıyor.

Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı bu alımın sağlık sektöründe iş arayanlar için önemli bir fırsat olduğu düşünülüyor.