Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 59. Kütüphane Haftası Etkinlikleri kapsamında ödünç kitap alan okuyucularına ödülleri dağıttı. Kültür ve Turizm Bakanlığı sisteminden aldıkları verilere göre, 2022 yılında kütüphaneden en çok kitap ödünç alan okuyuculara ödülleri, Sayın Vali Yardımcısı Cemil KILINÇ tarafından verildi.Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Arı, kütüphanelerin insanların bilgiye ulaşmasını sağlayan en önemli araçlardan biri olduğunu belirterek, okuma alışkanlığının artırılması için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi. Arı, "Kütüphanemiz, okuyucularımıza en iyi hizmeti sunabilmek için her yıl düzenli olarak ödünç kitap istatistiklerini takip ediyoruz. Bu yıl da en çok ödünç kitap alan okuyucularımızı tespit ettik ve onları ödüllendirdik. Amacımız, okuma alışkanlığını artırmak ve insanlarımızı bilgiye ulaştırmak" dedi.Ödül töreninde konuşan Sayın Vali Yardımcısı Cemil KILINÇ da, kütüphanelerin insanların hayatında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, okuma alışkanlığının geliştirilmesi için kütüphanelerin önemine vurgu yaptı.Kütüphane Haftası'nın, okuma kültürünü yaygınlaştırmak ve insanlarımızı kitaplarla buluşturmak için önemli bir fırsat olduğunu belirten yetkililer, bu yıl da çeşitli etkinliklerle okuma alışkanlığına dikkat çekmeyi hedeflediklerini söylediler.