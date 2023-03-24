Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteklediği Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projeleri 2022-2024 yıllarında tüm Türkiye'de uygulanmaya başladı. Proje kapsamında nüfusu yirmi binden az olan yerleşim birimlerinde kırsal alanda yaşayan veya yaşamayı taahhüt eden, tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerden mezun olanlar için hibe sağlanıyor.

2022 yılı çağrı döneminde İlimizde 35 başvuru alınmış ve 24 kişi ile hibe sözleşmesi imzalanmıştır. Toplamda 24 projeden 15 büyükbaş hayvancılık, 6 küçükbaş hayvancılık ve 3 bitkisel üretim projesi desteklenmiştir. 2022 yılında İlimiz genelinde 2 milyon 294 bin Türk Lirası tutarında hibe ödemesi yapılmıştır.

Özgür Kayaalp adlı Ziraat Yüksek Mühendisi, Eğirdir İlçesi Sevinçbey Köyü'nde 2 adet 60 metrekare demirli izoleli çadır ile kültür mantarı yetiştiriciliği projesi gerçekleştirmiştir. Kendisine ait 2 adet kültür mantarı çadırı varken, hibe ile çadır sayısını 4'e çıkarmış ve kapasitesini artırmıştır. Bölgede önemi her geçen gün artan mantar yetiştiriciliğine uzman eller projesi ile destek verilmiştir.

2023 yılı müracaatları için yapılan düzenleme ile hibe tutarı 250 bin Türk Lirasına çıkarılmış ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tarım, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı, laboratuvar hizmetleri ve gıda teknolojisi alanında eğitim veren lise dengi okullardan mezun olanlar da başvurabilecek kişiler arasına alınmıştır.



Eyup ADIGÜZEL

İl Müdürü

