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Isparta Valiliği ve İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenecek olan Toplum Yararına Programı ile kamu kurumlarında ihtiyaç duyulan temizlik, çevre düzenlemesi ve bakım-onarım işleri için 250 kişi istihdam edilecektir. Program 3 ay sürecek ve başvurular e-Devlet, ALO 170,e-şube ve İŞKUR Hizmet birimleri üzerinden yapılacaktır.Başvuru tarihleri arasında yapılan başvurular, Isparta Valiliği tarafından liste yöntemiyle değerlendirilecek ve programın uygulanacağı yere en yakın bölgeden, yaş, cinsiyet ve diğer nitelikleri uygun olan kişiler arasından seçilecektir. İlgilenenlerin başvuru yapmaları ve fırsattan yararlanmaları önerilir.