Isparta İl Özel İdaresi, Altınokta Körler Derneği Isparta Şubesi'ne 50 adet beyaz baston, 30 adet konuşan tansiyon ölçme aleti ve 30 adet konuşan kol saati teslim etti. Teslim törenine Vali Aydın Baruş, İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu, dernek başkanı İsmail Er ve dernek üyeleri katıldı. Vali Baruş, yapılan projelerin amacının engelli bireylerin hayatını daha katlanılabilir hale getirmek ve topluma katılımlarını sağlamak olduğunu belirterek, malzemelerin tesliminde emeği geçenlere teşekkür etti. Dernek başkanı İsmail Er de desteklerinden dolayı herkese teşekkür etti. Malzemelerin teslimi, protokolün imzalanmasının ardından gerçekleştirildi.