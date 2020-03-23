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Tapuda “Koronavirüs” tedbiri kapsamında Web-Tapu Dönemi Başladı

Tapuda “Koronavirüs” tedbiri kapsamında Web-Tapu Dönemi Başladı
ISPARTA
G.Tarihi: 23.03.2020 11:28
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
Tapuda “Koronavirüs” tedbiri kapsamında Web-Tapu Dönemi Başladı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 18/03/2020 tarihinden itibaren;
Tapu ve Kadastro Müdürlüklerine yapılacak olan başvurular Web-tapu sistemi üzerinden (https://webtapu.tkgm.gov.tr), işlem (randevu) talepleri ise (yabancı uyruklu kişiler dahil) Alo- 181 çağrı merkezi aracılığıyla veya www.tkgm.gov.tr adresinden online olarak yapılacak olup, Tapu ve Kadastro müdürlüklerine randevusuz, manuel olarak yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Ayrıca Web-tapu sistemi üzerinden alman başvurularda vatandaşlarımız sadece imza aşamasında müdürlüklerimize geleceğinden bu yöntemin seçilmesi kendilerine kolaylık ve rahatlık sağlayacaktır.
Online başvurusu alman işlem sahipleri Tapu Müdürlüklerindeki bekleme salonlarına randevu saatinde kabul edilecektir. Herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına randevu saatinde müdürlüklerde olunması önem arz etmektedir.
Yabancı uyruklu talep sahiplerinin her türlü mevzuat ve vatandaşlığa ilişkin bilgi talepleri www.yourkeyturkey.gov.tr üzerinden karşılanacaktır.
 
Covid-19 (corona) virüsü ile etkin mücadele sağlanabilmesi için ortak hareket ve iş birliği hayat kurtaracaktır.

Funda AYDIN SEYMEN
Tapu ve Kadastro Antalya Bölge Müdürü


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