​TAEKWONDOCULARIMIZ, İL ŞAMPİYONASINDAN MADALYALARLA DÖNDÜ!

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlediği Taekwondo Minikler İl Şampiyonası, 14 Ekim 2023 tarihinde Isparta 6 Mart Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Eğirdir Belediye Spor Taekwondo Kulübü sporcuları, bu şampiyonadan elde ettikleri başarılarla dikkat çekti.Şampiyonada, Eğirdir Belediye Spor Taekwondo Kulübü sporcuları toplamda 1 altın ve 1 bronz madalya kazandı. Beste Naz Er, 50 Kg kategorisinde altın madalyanın sahibi olurken, Zeynep Dila Örgün ise 36 Kg kategorisinde bronz madalya kazandı.Eğirdir Belediye Spor'un antrenörü Kadir Eken, başarılı sporcularını yetiştirmeye devam etmenin gururunu yaşarken, bu başarıda desteklerini esirgemeyen Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK ve değerli sporcu velilerine teşekkürlerini iletti.Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK ise sporcuları kutlayarak, spora ve sporcuya verdikleri desteklerin devam edeceğini belirtti ve taekwondocuların başarılarının sürmesini diledi.