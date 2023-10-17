Sav Kasabası Kışa Hazır!

Isparta'nın merkeze bağlı Sav Kasabası, Isparta Belediyesi ve Sav Belediyesi işbirliği ile gelişmeye devam ediyor. Kasabanın altyapısının güçlendirilmesi ve yolların asfaltlanması gibi önemli çalışmalar gerçekleştirildi. Özellikle son asfaltlama çalışmaları, kış aylarına hazırlık kapsamında büyük bir önem taşıdı.

Isparta Belediyesi, Sav Kasabası'ndaki asfalt çalışmalarında destek sağlayarak, kasabanın tüm yollarını kışın olumsuz hava koşullarına karşı dayanıklı hale getirdi. Bu çalışmalar sayesinde kasaba sakinleri ve ziyaretçileri, kış aylarında daha güvenli ve konforlu bir ulaşım deneyimi yaşayacaklar.

Sav Belediye Başkanı Şakir İpekçi, bu olumlu gelişmelerin gerçekleşmesine katkıda bulunan Ak Parti İl Başkanı Serkan Keskin, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Erol Çimen'e teşekkürlerini ileterek, işbirliği ve desteklerinden dolayı memnuniyetini dile getirdi. Sav Kasabası'nın kışa hazır olduğu bu çalışmalar, bölge halkının yaşam kalitesini artırmaya yönelik önemli adımların sadece bir parçasını temsil ediyor.