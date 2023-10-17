Öğrenciler, Tohumdan Fidana Yolculukta Uygulamalı Eğitim Alıyorlar

Isparta Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Tema Vakfı ve Orman Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen "Tohumdan Fidana, Fidandan Ormana Uygulamalı Eğitim Çalışması" bu yıl, Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak düzenlendi.Her yıl gerçekleştirilen bu önemli eğitim çalışması, ilkokul 3. sınıf öğrencilerine yönelik olarak yapılıyor. Erozyonla mücadele, doğa ve çevre konularında farkındalık yaratmayı ve öğrencilerin ekolojik bilinçlerini güçlendirmeyi hedefliyor.Bu yılki etkinlik, Atabey-Gönen ilçeleri arasındaki Orman Bölge Müdürlüğü Karaçam Ormanı Tohum Sahası'nda gerçekleştirildi. Öğrencilere, karaçam ağaçlarının tohumlarından fidanlara uzanan süreci uygulamalı olarak öğretildi.Öğrenciler, olgunlaşmış karaçam kozalaklarını toplarken, bu tohumlardan nasıl fidanlar yetiştireceklerini ve ağaçlandırma süreçlerini öğrendiler. Öğrencilerin merak ettikleri sorular da yanıtlandı.Tema Vakfı İl Temsilcisi Aysel İnce, etkinliğin başarılı bir şekilde gerçekleşmesinde Isparta Belediyesi'nin büyük desteklerinin olduğunu belirterek, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür etti. Ayrıca Milli Eğitim Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne de katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti.Etkinliğin sonunda 150 öğrenciye katılım belgesi verilirken, öğrencilere sınıf arkadaşlarıyla birlikte ağaçlandırma yapmaları için tohumlar da dağıtıldı. Bu değerli eğitim çalışması, öğrencilere doğa sevgisi ve ağaçlandırma bilinci aşılayarak geleceğin çevre duyarlı bireylerini yetiştirmeyi amaçlıyor.