T.C. Isparta Valiliği - Aşure Kazanları Kardeşlik için Kaynamaya Devam Ediyor

Yakaören Köyü'nde Geleneksel Aşure Etkinliği Yukarı Mahalle'de Gerçekleştiİsparta, Tarih - 5 Ağustos 2023Yakaören Köyü, her yıl düzenlenen geleneksel aşure etkinliğiyle bir kez daha bir araya geldi. Birlik, beraberlik ve kardeşliğin simgesi olarak değerlendirilen etkinlik, geçtiğimiz haftanın ardından bu sefer Yukarı Mahalle'de gerçekleşti. Katılımın yoğun olduğu etkinliğe, T.C. Isparta Valisi Aydın Baruş'un yanı sıra çok sayıda vatandaş da katıldı.Yöresel değerlerin ve dayanışmanın önemli bir yansıması olan bu geleneksel yemekte, Vali Aydın Baruş da yer aldı. Etkinliğe katılan vatandaşlarla yakından ilgilenen Vali Baruş, samimi sohbetler gerçekleştirdi. Daha sonra ise İsmail Baba Türbesi'nin bulunduğu alanda yapılan duanın ardından aşure kazanının başına geçerek servis yapmayı üstlendi.Yıllardır devam eden bu anlamlı gelenek hakkında açıklamalarda bulunan Yakaören Köyü Muhtarı Ömer Kırtay, aşure geleneğinin köyde asırlardır kesintisiz olarak sürdüğünü vurguladı. Kırtay, yemeğin köy sakinlerinin el birliği ile hazırlandığını ve bu özel etkinliğe katılan herkese teşekkür etti. Özellikle Vali Aydın Baruş'un etkinliğe katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Kırtay, bu tür etkinliklerin dayanışma ve birlik ruhunu güçlendirdiğini ifade etti.Geleneksel aşure etkinliği, Yakaören Köyü'nün özgün kültürel zenginliğini yansıtmaya devam ederken, katılımcılar arasında oluşturduğu samimi atmosferle de dikkat çekiyor. Gelecek yıllarda da bu anlamlı etkinliğin devam etmesi ve kardeşlik bağlarını güçlendirmeye devam etmesi bekleniyor.