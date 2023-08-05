Isparta 32 Spor'dan Orta Saha Takviyeleri

Isparta, Tarih - 5 Ağustos 2023Türkiye 2. Futbol Ligi Kırmızı grup ekiplerinden Isparta 32 Spor, yeni sezon öncesi transfer atağını sürdürüyor. Kulüp, dış transferde iki deneyimli orta saha oyuncusunu kadrosuna katarak güçlendirmeye devam ediyor.Orta saha hattına takviyeler yaparak kadrosunu güçlendiren Isparta 32 Spor, önce Kırşehir Spor'da forma giyen Zihni Temelci'yi transfer etti. Zihni Temelci'nin katılımıyla ilgili olarak kulüp yetkilileri, "Kendisini aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Takımımıza katkı sağlayacağına inanıyoruz. Isparta 32 Spor camiasına hoş geldin Zihni Temelci!" şeklinde açıklamalarda bulundu.Diğer bir transfer hamlesi ise deneyimli orta saha oyuncusu Ahmet Bahçıvan ile gerçekleşti. Adanaspor, Karacabey Spor, Serikspor ve Bayrampaşa Spor gibi farklı takımlarda kariyer yapmış olan Ahmet Bahçıvan, artık Isparta 32 Spor formasıyla sahada olacak. Kulüp yönetimi transferi duyururken, "Ahmet Bahçıvan'ı aramızda görmekten dolayı büyük bir heyecan duyuyoruz. Tecrübesiyle takımımıza katkı sağlayacağına inanıyoruz. Isparta 32 Spor ailesine hoş geldin Ahmet Bahçıvan!" ifadelerine yer verdi.Isparta 32 Spor, bu transferlerle gelecek sezon için güçlü bir kadro oluşturma hedefini bir adım daha ileri taşıdı. Camia, yeni transferlerle birlikte başarılı bir sezon geçirme umuduyla dolu.