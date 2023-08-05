Isparta'da Kentsel dönüşümü destekliyoruz

İnşaat Mühendisleri Odası Isparta Temsilcisi Şeref Korkmaz ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret etti. Korkmaz, Odaya vermiş olduğu destekler ve şehre kazandırdığı hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ederken, ziyarette deprem ve kentsel dönüşüm konuları ele alındı.Ziyarette konuşan İnşaat Mühendisleri Odası Isparta Temsilcisi Şeref Korkmaz, Isparta Belediyesi ile işbirliğinde birçok etkinlik düzenlediklerini belirterek, eğitim ve etkinliklerine destek veren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti. Korkmaz, “Belediye Başkanımıza hem eğitimlerimize ve etkinliklerimize sunmuş olduğu katkı hem de kentsel dönüşüm için yapmış olduğu çalışmalara teşekkür etmek için ziyarette bulunuyoruz. Belediyemiz Anadolu Mahallesi’nde kentsel dönüşüm süreci başlatıyor. Biz bunu destekliyoruz. Hatta bunun altyapısını oluşturmak adına diğer mahallelerde de bir envanter çalışması yapmak istiyoruz. Belediyemizle bu konuda bir protokol yaparak çalışmaların içerisinde yer almak istiyoruz. Isparta’nın yapı stoku envanterini çıkartarak alınması gereken önlemleri hep birlikte almak istiyoruz. Bu bağlamda Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ediyorum. Kendisi bizlere her zaman destek oldu. Biz de elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz. Hep birlikte Isparta’mız için yapılacak tüm faaliyetlerin yanındayız. Yapmış olduğu hizmetler, odamıza verdiği destekler ve deprem konusunda göstermiş olduğu hassasiyetler için başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İnşaat Mühendisleri Odası ile birçok konuda istişareli çalışmalar yaptıklarını, bunlardan bir tanesinin de deprem olduğunu söyledi. Depremin tüm ülkeyi ilgilendiren bir konu olduğuna değinen Başkan Başdeğirmen, “Artık ülkemizde birinci, ikinci bölge deprem bölgesi diye bir durum olmadığını düşünüyorum. Hiç deprem olmaz denilen yerlerde bile deprem olmaya başladı. Ülke olarak tedbiri almak zorundayız. Biz zaten birinci derece deprem bölgesiyiz. 6 Şubat depreminden sonra artık bazı şeyleri daha farklı yapmamız gerekiyor. Bununla ilgili toplantılar, bilgilendirmeler, gerekli altyapıyı oluşturmalıyız. Ayrıca deprem öncesi ve sonrasını ayırmalıyız. Deprem öncesi, depreme karşı dayanıklı yapıların yapılabilmesi gerekir. Bunu da sizinle beraber, imar müdürlüğüz ve diğer paydaşlarla bu işi yapmak zorundayız. Bu konuda verdiğiniz eğitimler çok değerli” ifadelerinde bulundu.Isparta olarak kentsel dönüşüme başlayacaklarını ifade eden Başkan Başdeğirmen, kentsel dönüşümü belediyenin tek başına yapamayacağını, paydaşların da işin içinde olmasıyla başarılı sonuç alınacağına değindi. İlk olarak Anadolu Mahallesi’nden kentsel dönüşüm sürecini başlatacaklarını kaydeden Başkan Başdeğirmen, “Orayı seçmemizin nedeni eski bir mahalle ve bütüncül bir alan olması. Bu işi yapıp başarılı bir şekilde sonuca ulaşmak istiyoruz. Sizlerin ve diğer paydaşlarımızın destekleriyle bunu başaracağız ve şehrimize faydalı olmaya devam edeceğiz. Yapmış olduğunuz eğitimlerden dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu eğitimler sayesinde doğru yolu bularak ‘deprem öldürmez bina öldürür’ sözünü binanın öldürmediğini gösterir şekle getireceğiz inşallah. Depremle ilgili çalışmalarımıza vermiş olduğunuz katkılardan dolayı sizlere ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.İnşaat Mühendisleri Odası Isparta Temsilcisi Şeref Korkmaz, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’eodalarına yapmış olduğu katkılar ve şehre sunduğu hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.