Suppvel.com, Isparta 32 Spor'a Maddi Destek Sağlıyor

Yenilikler yaratan Suppvel, Isparta 32 Spor'a maddi destekte bulunuyor. Suppvel.com, "Aradığınız Üretici ve Tedarikçilere Ulaşmanın Kolay Yolu" olarak bilinen platform, Isparta 32 Spor'a destek verme yolunda önemli bir adım attı.

Isparta 32 Spor Başkanı Gültekin Özdemir ve Futbol Şube Sorumlusu Fehmi Gezer, Suppvel.com'un temsilcisi Ulaş Durmuş'a teşekkür ederek, kendisine özel olarak hazırlanan ve isminin yazılı olduğu forma ile hediye ettiler.

Suppvel.com, bu maddi destekle spor kulüplerinin gelişimine katkıda bulunurken, tüm ilgilileri destek olmaya davet ediyor.