Isparta TKB’nden 100. Yılına Özel Yarışma

Isparta Türk Kadınlar Birliği Şubesi, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla il genelindeki lise öğrencileri arasında ödüllü bir kompozisyon yarışması düzenliyor.Türk Kadınlar Birliği Isparta Şube Başkanı Semiramis Zehra Karataş, 2023 yılının aynı zamanda Cumhuriyet'in 100. yıldönümü olduğunu vurgulayarak, bu anlamlı yılda bir şeyler yapmak istediklerini belirtti. Karataş, il genelindeki tüm lise öğrencilerinin katılabileceği "Cumhuriyetin Ülkemize kattığı Değer" konulu kompozisyon yarışması düzenlediklerini açıkladı.Yarışmaya katılmak isteyen öğrencilerin eserlerini en geç 1 Kasım 2023 tarihine kadar Türk Kadınlar Birliği'nin Tuhafiyeciler Sitesi 3. Katındaki merkezine teslim etmeleri gerekiyor. Kompozisyonlar, 3 kişilik bir jüri tarafından incelenecek ve Kasım ayı içinde sonuçlar açıklanacak.Yarışmanın ödül töreni de Kasım ayı içinde uygun bir tarihte yapılacak. Türk Kadınlar Birliği, dereceye giren öğrencilere para ödülü verecek. Birincilik ödülü 5.000 TL, ikincilik ödülü 2.500 TL ve üçüncülük ödülü 1.500 TL olarak belirlendi.Türk Kadınlar Birliği Başkanı Karataş, tüm lise öğrencilerini bu anlamlı yarışmaya katılmaya davet etti.