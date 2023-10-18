Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Ara Tatil Uygulamasıyla İlgili Açıklamalar

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı ve ara tatil uygulaması hakkında açıklamalarda bulundu.

Gazetecilerin, "Bu yıldan sonra ara tatil uygulaması kaldırılacak mı?" sorusu üzerine Bakan Tekin, böyle bir talep olması durumunda değerlendirme yapacaklarını ve bu yılın ardından konuyu değerlendireceklerini belirtti. Bakan, bu uygulamanın bölgesel olarak uygulanabileceğini, iklim koşulları ve coğrafi mesafeler göz önünde bulundurularak il valiliklerine inisiyatif bırakabileceklerini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı, ara tatil uygulamasının bu yıl gözlemlenip değerlendirildikten sonra gelecek yıllarda uygulanıp uygulanmayacağına karar verecek. Eğer bu yılki değerlendirme olumsuz sonuçlanırsa ara tatil uygulaması iptal edilebilir.

Ara tatiller il ve bölgelere göre uygulanacak, ve öğrencilere ve velilere bu konuda bilgilendirme yapılacak.

Ara tatil uygulaması eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk döneminde 2019 yılında başlatılmıştı.

Ara tatil tarihleri 2023-2024 eğitim-öğretim yılı için şu şekildedir:

Birinci dönem ara tatili: 13 Kasım 2023 Pazartesi - 17 Kasım 2023 Cuma

İkinci dönem ara tatili: 8 Nisan 2024 Pazartesi - 12 Nisan 2024 Cuma

Bu değişiklikler, Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yapılan düzenlemelerin bir sonucudur. Değişiklikler öğrencilerin daha rahat bir eğitim ortamına sahip olmalarını ve okul yöneticilerinin bazı konularda daha fazla yetki almalarını amaçlamaktadır. Yönetmelikte ayrıca devamsızlık durumları ve nakil işlemleri gibi konulara da değinilmektedir.

Ayrıca, bu yeni düzenlemelerle ilkokul öğrencileri arasındaki sınıf geçme puanı yükseltilmiş ve ölçme değerlendirme konularında yeni yaklaşımlar getirilmiştir. Teknoloji bağımlılığını önlemek ve okullarda bilişim araçlarının doğru kullanımını sağlamak için de bazı tedbirler alınmıştır. Öğrencilere sorumluluk bilinci kazandırmak ve okulda daha etkin rol almalarını teşvik etmek amacıyla "günlük sınıf sorumlusu" uygulaması başlatılmıştır. Nakil işlemleri de kolaylaştırılmış ve okula devamsızlık konuları daha etkili bir şekilde takip edilecektir.

Böylece Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim sistemiyle ilgili pek çok konuda yenilikler ve değişiklikler yaparak öğrencilerin eğitimine daha etkili bir şekilde katkıda bulunmayı hedeflemektedir.