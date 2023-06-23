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SONA GELİNEN İSTASYON CADDESİ ÇALIŞMALARI: IĞSPARTA’NIN YENİLENEN YÜZÜ GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR!

SONA GELİNEN İSTASYON CADDESİ ÇALIŞMALARI: IĞSPARTA’NIN YENİLENEN YÜZÜ GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR!
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SONA GELİNEN İSTASYON CADDESİ ÇALIŞMALARI: IĞSPARTA’NIN YENİLENEN YÜZÜ GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR!
Isparta Belediyesi, İstasyon Caddesi'nde gerçekleştirdiği kaldırım ve orta refüj yenileme çalışmalarını tamamlamak üzere. Renkli begonit taşlarla döşenen kaldırımlar, yeni aydınlatmalar ve yeşil dokusuyla şehre modern bir görünüm kazandırıyor.

 Isparta Belediyesi, Meydan ve Caddeleri Yenileme Çalışmalarına İstasyon Caddesi'nde Devam Ediyor
Isparta Belediyesi, şehrin meydanlarını, caddelerini ve sokaklarını yenileme çalışmalarıyla modern bir görünüme kavuşturuyor. Bu kapsamda devam eden çalışmalardan biri de İstasyon Caddesi'nde gerçekleştirilen kaldırım ve orta refüj yenileme projesi oldu. Son aşamaya gelinen çalışmalarda, caddenin estetik açıdan göz alıcı bir şekilde yeniden düzenlendiği görüldü.
İstasyon Caddesi'ndeki yenileme çalışmaları, 6 Mart Caddesi girişinden başlayarak Tren Garı'na kadar uzanan kaldırım ve orta refüjlerde gerçekleştirildi. Renkli begonit taşlarla döşenen kaldırımlar, caddeye canlılık katan çiçeklerle süslendi. Çalışmaların bir bölümü tamamlanırken, Tren Garı'ndan yukarı doğru ilerleyen kaldırımların begonit taş döşeme işlemleri ise hala devam ediyor. Belediye, Kurban Bayramı'na kadar kaldırımdaki çalışmaları tamamlamayı hedefliyor.
İstasyon Caddesi boyunca bulunan otobüs durakları da yenilenerek, kaldırımda yürüyen vatandaşlara daha rahat bir geçiş imkanı sunacak şekilde düzenlendi. Ayrıca, bölgede yer alan zararlı böceklerden kaynaklanan ağaçlar da çevreye zarar vermemesi amacıyla kaldırıldı. Yerlerine ise caddenin yapısına uygun ve şehrin güzelliklerine katkı sağlayacak yeni ağaçlar dikilmeye devam ediyor.
Isparta Belediyesi'nin İstasyon Caddesi'nde gerçekleştirdiği bu kapsamlı yenileme çalışmaları, şehre modern bir görünüm kazandırmakla kalmayacak, aynı zamanda vatandaşların güvenli ve keyifli bir şekilde bu alanda dolaşmasını sağlayacak. Isparta, belediyenin titizlikle yürüttüğü yenileme projeleriyle güzelliğini ve yaşanabilirliğini artırmaya devam ediyor.
 
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