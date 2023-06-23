DAVRAZ MAHALLESİNDE YILSONU SERGİSİYLE SANATIN İNCİLERİ SERGİLENDİ

Davraz Mahallesi Belediye Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen serginin açılışına, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yusuf Özcan, Müdür Yardımcısı İbrahim Şimşek, Davraz Mahallesi Muhtarı Coşkun Kunt, kurs hocası Mürüvvet Şahiner ve mahalle sakinleri ile kursiyerler yoğun ilgi gösterdi. Sergide, kursiyerlerin el emeği, göz nuru eserleri sergilendi.Halk Eğitim Merkezi'nin özverili çalışmaları sonucunda ortaya çıkan sergide, el işi, el sanatları, resim, heykel gibi çeşitli sanat dallarından eserler yer aldı. Kursiyerler, uzun süren emeklerinin ürünlerini sergileyerek, yeteneklerini gözler önüne serdi.Serginin açılışıyla birlikte Davraz Mahallesi, renkli ve sanat dolu bir atmosfere büründü. Davetliler ve mahalle sakinleri, eserleri dikkatlice inceleyerek, sanatın incilerini yakından keşfetme fırsatı buldu. Sergide sergilenen eserler, büyük beğeni ve takdir topladı.Davraz Mahallesi'nde düzenlenen yılsonu sergisi, mahalle sakinlerinin sosyal etkinliklere katılımını artırırken, sanatın önemini ve güzelliklerini mahallede yaşama imkanı sağlıyor. Halk Eğitim Merkezi'nin bu tür etkinliklerle mahalledeki kültürel ve sanatsal faaliyetlere destek vermesi, bölgedeki sanatseverlerin beklentilerini karşılamada önemli bir adım oluyor.Davraz Mahallesi'nde gerçekleşen yılsonu sergisi, başarılı kursiyerlerin yeteneklerini sergilemesi ve toplumla buluşması açısından önemli bir platform sağlıyor. Sanatın gücünün ve emeğin izlerini taşıyan bu eserler, ziyaretçilerin gönlünde iz bırakarak, ilham kaynağı olmayı sürdürecek.