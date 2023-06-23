Isparta'nın Eğirdir İlçesi'nde yer alan Türkiye'nin 4. büyük gölü ve 2. içme suyu rezervi olan Eğirdir Gölü, yavru sazan balığı desteğiyle destekleniyor. Eğirdir Gölü'nde Yavru Sazan Balığı Üretimiyle Ekosisteme Canlılık KazandırılıyorEğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (SAREM) ve Eğirdir Belediyesi işbirliğiyle üretilen yavru sazanlar, Eğirdir Gölü'ne bırakılarak gölün sazan balığı stoğu güçlendirilecek. Bu proje kapsamında, Eğirdir Gölü'nden elde edilen ve kapalı devre kuluçkahanelerde bakımı ve beslemesi yapılan damızlık balıklardan, SAREM mühendisleri tarafından SAREM kuluçkahanesinde 150.000 adet larva üretimi gerçekleştirildi. Üretilen larvaların ilk beslemesi 21.06.2023 tarihinde Eğirdir Belediye Başkan Vekili Hakan YILDIRIM ve Enstitü Müdürü Fuat BİLGİN tarafından gerçekleştirildi.Larvaların ilk bakımlarının ardından daha hızlı ve sağlıklı büyümelerini sağlamak amacıyla Eğirdir Belediyesi Millet Bahçesi'ndeki havuza bırakılacaklar. Yavrular, SAREM mühendislerinin gözetiminde 3-4 ay süreyle Eğirdir Belediyesi personeli tarafından bakılacak ve beslenecektir. Yavrular, kendini koruyabilecek büyüklüğe ulaştıktan sonra Eğirdir Gölü'ne salınacak ve göldeki sazan balığı stoğunun desteklenmesiyle milyonlarca lira katkı sağlaması beklenmektedir.Bu önemli proje, Eğirdir Gölü'nün ekosisteminin korunması ve balıkçılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilmiştir. Eğirdir Gölü'ndeki yavru sazan desteği, doğal kaynaklarımızın korunması ve balıkçılık sektörünün gelişimi açısından büyük bir öneme sahiptir.