Son Dakika Tüm Türkiye’de sandıklar kapandı

Tüm Türkiye genelindeki 31 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi sona erdi. Yüksek Seçim Kurulu'nun kararına göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te ve bu illerdeki ceza infaz kurumlarında oy verme işlemi saat 16.00'da tamamlandı. Diğer illerde ise oy verme işlemleri saat 17.00'de sona erdi.

Seçimde kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmen bulunurken, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy kullanacak. Seçimlerde 34 siyasi parti adayı yarışırken, ülke genelinde 206 bin 845 sandık kuruldu ve yaklaşık bin seyyar sandık oluşturuldu.

81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, büyükşehirlerde büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde ise belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayımı ve dökümü yapılacak.

Radyo ve televizyon yayınları saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapamayacak; 18.00-21.00 saatleri arasında ise YSK tarafından yapılan haber ve tebliğler dışında herhangi bir seçim içerikli yayın yapılamayacak. Saat 21.00'den sonra ise yayınlar serbest olacak, ancak YSK tarafından daha önce de yayınların serbest bırakılması gerektiği kararı alınabilir.