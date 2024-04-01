YSK’dan flaş seçim açıklaması

YSK Başkanı Ahmet Yener, "32 ilde oy verme işlemi tamamlandı ve oy sayım işlemi başlamıştır." açıklamasını yaptı.

Yüksek Seçim Kurulu binası önünde açıklamalarda bulunan YSK Başkanı Ahmet Yener ""Saat 16.00 itibarıyla 32 ilimizde oy verme işlemi tamamlanmış ve oy sayım işlemleri başlamıştır. Saat 17.00 itibarıyla da kalan diğer ilimizdeki oy verme işlemleri tamamlanacaktır." dedi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasaklarına ilişkin toplantıya geçeceğini ve yayın yasaklarının hangi saatte kaldırılacağına belirleyeceğini belirten Yener "Saat 21.00'da ilan edilen yayın yasağıyla ilgili yasağın kaldırıldığı saati ilan etmeden seçim sonuçlarıyla ilgili açıklamada bulunmamanızı talep ediyoruz" uyarısında bulundu.



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