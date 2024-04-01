Isparta'da Şiddetli Deprem Paniğe Neden Oldu!

Isparta'da bugün saat 17:35 civarında meydana gelen şiddetli deprem, yerden sert bir vuruntu şeklinde hissedilerek korku ve paniğe neden oldu. Olayın detayları hakkında bilgi verilirken, yetkililerin açıklamaları ve olayın etkileri bekleniyor.

Detaylar geliyor...



Kandilli rasathanesinden edinilen bilgilere göre:

Bugün saat 17:34:02'de merkez üssü Isparta olan 3.2 kilometre derinlikte ve 2.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, yerden sert bir vuruntu şeklinde hissedilerek korku ve paniğe neden oldu. Olayın detayları hakkında bilgi verilirken, yetkililerin açıklamaları ve olayın etkileri bekleniyor.



2024.03.31 17:34:02 37.7687 30.5720 3.2 -.- 2.9 -.- ISPARTA (ISPARTA)

