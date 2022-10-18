Huzurun, sakinliğin ve güvenin şehri olan Ispartada halkımızın huzurunun bozulmaması için emniyet güçleri olarak 7/24 görevimize devam etmekteyiz. Bu kapsamda ateşli, ateşsiz silahlar kesici ve delici aletler, sağlıksız ve kaçak olarak üretimi yapılan, zaman zaman zehirlenmelere hatta ölümlere dahi yol açabilen sahte alkol ürünleri ve vergi kaybına yol açan diğer kaçak emtiaların vb. illegal tüm ürünlerin satış, temin ve üretiminin engellenmesi kapsamında Isparta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 12.09.2022-12.10.2022 tarihleri yapılan operasyonel çalışmalar neticesinde;
- 4 Adet Tabanca,
- 4 Adet Tüfek,
- 66 Adet Fişek,
- 13 Adet Silah Parçaları,
- 3 Adet Tarihi Eser Niteliğinde Obje,
- 97 Şişe Kaçak/Sahte Alkol,
- 92 Adet Bandrol,
- 121 Litre Etil Alkol,
- 12 Litre Kaçak Alkol,
- 120 Adet Alkol Aroma Kiti,
- 377 (sustalı, kelebek tarzı) Adet Bıçak,
- 54 Adet Muşta Olarak Tabir Edilen Delici Kesici Alet,
- 1058 Adet Kaçak Emtia,
- 6323 Adet Elektronik Sigara Parçaları,
- 844 Adet Elektronik Sigara Kiti,
- 19 Adet Elektronik Sigara,
- 1750 Kg Kaçak/Faturasız Gübre,
- 8 Adet Gümrük Kaçağı Cep Telefonu,
- 6 Adet Cep Telefonu Aksesuarı, 2 Adet Akıllı Saat ele geçerilmiş,
Ele geçen suç unsuru ürünlere el konularak konu ile ilişkili 5607 SKM-6136 SKM-2863 SKM suçları kapsamında (25) şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır.
Değerli hemşehrilerimizin 112 Acil Çağrı Merkezi hattına ve 505 318 32 44 numaralı WhatsApp ve BİP iletişim kanalımıza gösterdikleri ilgiye teşekkür ediyoruz.
Sizlerden gelen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu bilgilerinize sunuyoruz.
ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ