Huzurun, sakinliğin ve güvenin şehri olan Ispartada halkımızın huzurunun bozulmaması için emniyet güçleri olarak 7/24 görevimize devam etmekteyiz. Bu kapsamda ateşli, ateşsiz silahlar kesici ve delici aletler, sağlıksız ve kaçak olarak üretimi yapılan, zaman zaman zehirlenmelere hatta ölümlere dahi yol açabilen sahte alkol ürünleri ve vergi kaybına yol açan diğer kaçak emtiaların vb. illegal tüm ürünlerin satış, temin ve üretiminin engellenmesi kapsamında Isparta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüncetarihleri yapılan operasyonel çalışmalar neticesinde;ele geçerilmiş,Ele geçen suç unsuru ürünlere el konularak konu ile ilişkili 5607 SKM-6136 SKM-2863 SKM suçları kapsamında (25) şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır.Değerli hemşehrilerimizinhattına venumaralıveiletişim kanalımıza gösterdikleri ilgiye teşekkür ediyoruz.Sizlerden gelen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu bilgilerinize sunuyoruz.