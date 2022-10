EMEKLİLERİN İNTİBAK

SORUNU ÇÖZÜLMELİDİR

Türkiye Emekliler Derneği Şube Başkanı Abdulkadir Ersal, 2000 sonrası emekli olanların intibak sorununun biran evvel çözümlenmesi çağrısında bulundu. Ersal, “Emekli olunan tarihlere bakılmaksızın, prim kazancı ve prim ödeme gün sayıları eşit olanlara, eşit aylık ödenmesi için intibak yapılmalıdır. Her yıl aylıkları düşüren emekli aylığı hesaplama sistemi değiştirilmeli, çalışılan dönemler için “tek bir aylık hesaplama sistemi” getirilmelidir” dedi.

Türkiye Emekliler Derneği Isparta Şube Başkanı ve Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Abdulkadir Ersal, İl genelindeki emekli sayısının 180 bin olmasına rağmen kendilerine üye olan emekli sayısının 19 bin olduğunu belirtti. Ersal, emeklilerin en büyük beklentisinin en düşük maaşın asgari ücret düzeyine yükseltilmesi olduğunu söyledi. Emekliler sorunlarına çözüm bulunmasını istiyor. Türkiye Emekliler Derneği Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve Isparta Şube Başkanı Abdulkadir Ersal, intibak, asgari geçim aylığı, refah payı vb. birçok sorunun çözüm beklediğine dikkat çekerek çözümü konusunda Hükümetin gerekeni yapmasını beklediklerini söyledi.



ISPARTA’DA 180 BİN EMEKLİ VAR

Ersal, Isparta’daki emekli sayısının her geçen gün arttığını ve kendi tespitlerine göre il genelindeki emekli sayısının 180 bine eriştiğini ve EYT’nin de hayata geçirilmesiyle bu sayının daha da artacağını belirtti. Emekli sayısının 180 bin olmasına rağmen kendilerine üye emekli sayısının 19 bin civarında olduğunu kaydeden Ersal, tüm Emeklileri Türkiye Emekliler Derneği’ne üye olmaya davet etti.

Türkiye Emekliler Derneği Şube Başkanı Abdulkadir Ersal, 2000 sonrası emekli olanların intibak sorununun biran evvel çözümlenmesi çağrısında bulundu. Ersal, “Emekli olunan tarihlere bakılmaksızın, prim kazancı ve prim ödeme gün sayıları eşit olanlara, eşit aylık ödenmesi için intibak yapılmalıdır. Her yıl aylıkları düşüren emekli aylığı hesaplama sistemi değiştirilmeli, çalışılan dönemler için “tek bir aylık hesaplama sistemi” getirilmelidir” dedi.



EMEKLİ AYLIKLARI ARTIRILMALI

TÜED Isparta Şube Başkanı Abdulkadir Ersal, günümüzde emekli maaşlarının çok yetersiz olduğunu da belirterek, “Karma sisteme ve TÜFE’ye endeksli yüzdelik artışlar sayesinde bugün en düşük emekli aylığı asgari ücretin yarısına denk gelmektedir. Emeklilerin insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşayabilmesi için en düşük emekli aylığının asgari ücretten az olmaması gerekmektedir” dedi.



REFAHTAN BİZDE

PAY İSTİYORUZ

TÜFE’ye endeksli yüzdeli zamlar, aylıkları düşük olan emeklilerimizi mağdur eder bir sisteme dönüştüğünden, 5510 sayılı Kanunun 55. Maddesi değiştirilmeli ve seyyanen zamlar ile birlikte refahtan da pay verilmelidir” şeklinde konuştu.



AYLIK BAĞLAMA ORANI

YENİDEN YÜZDE 70

OLMALIDIR…

Emekli aylık bağlama oranının geçmiş yıllarda değişmesinden dolayı emekli maaşlarının çok düşük kaldığına dikkat çeken Abdulkadir Ersal, “Emekli aylıklarında sosyal ödemelerinde norm ve standart birliğinin sağlanması için 506 sayılı Kanun döneminde olduğu gibi, gösterge sistemine geçilmeli ve alt sınır bağlama oranı yüzde 70 olarak belirlenmelidir” dedi.



EMEKLİNİN, EK ÖDEME

ORANI YÜKSELTİLMELİ

TÜED Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve Isparta Şube Başkanı Abdulkadir Ersal, “Vergi iadesinin yerine getirilen ve yüzde 4-5 arasında değişen oranlarda verilmekte olan ek ödemeler günümüzde değerini yitirdiğinden, KDV ve ÖTV oranları alınarak yüzde 10’a yükseltilmelidir” dedi.