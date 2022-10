Türkiye Yeşilay Cemiyeti Isparta Şubesi; 2017 yılından beri Isparta'da faaliyetlerini sürdürüyor. Kurucu Başkan olarak 2 Dönem Şube Başkanlığı yapan Muhammed Said UYAR, Şube Başkanlığı’nı Fatih Hakkı MEYDAN'a emanet etti.Devir teslimin yapıldığı toplantıda Muhammed Said UYAR;"İlimizdeki yapmış olduğumuz çalışmalarla öncü olmaya devam ederken sorumluluklarımızda artarak görevlerimizi devam ettiriyoruz. Bu yolda daha etkin çalışmalarımızın yürütülmesi adına şubemizin başkanlık görevini emekleriyle ve desteğiyle her zaman yanımızda olan Fatih Beye devretmiş bulunmaktayım. Böylelikle bugüne kadarki çalışmalarımızın daha da güçlendirileceğinden hiçbir şüphem yoktur. Yeşilay için yıllarca hep birlikte emek sarf ettiğimiz Fatih Başkan’ımı bu vesileyle tebrik ediyor, yeni yönetimimize çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.Yeşilay Isparta Şubesinin yeni Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Hakkı MEYDAN;"Büyük gururla içerisinde yer aldığım Yeşilay Isparta Ailesi'nin bir ferdi olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sorumluluğumuzun farkındayız. Üyelerimizin ve gönüllülerimizin kıymetli destekleriyle inşallah yapılan çalışmaların üstüne koyarak her daim bağımlılıklarla mücadelede öncü kuvvet olmak adına elimizden gelen tüm gayreti ve hizmeti göstereceğiz." dedi.