"Söyleyiciler Ticaret'te Büyük Çeyiz Kampanyası: Arçelik Ürünlerinde 7.500 ₺ Değerinde Robot Süpürge Hediye!"

Merkez Şube:Adres: Pirimehmet mahallesi Cumhuriyet cad. No:34/B ( Meydan AVM Starbucks Karşısı ) ISPARTA

Telefon: 0246 232 46 63 - 0246 223 45 55

Mail: soyleyicilerarcelik@hotmail.com



Şube2: Matbaalar cad. No:9 ISPARTA

GSM: 0541 330 71 50 - 0531 525 47 66



























































Söyleyiciler Ticaret, Isparta'nın önde gelen Arçelik yetkili satıcılarından biri olarak, evlenecek olanlara ve genç çiftlere yönelik muhteşem bir fırsat sunuyor. "Büyük Çeyiz Kampanyası" kapsamında Arçelik ürünlerinden oluşan 4'lü Çeyiz Paketi alımlarında, tam 7.500 ₺ değerindeki Robot Süpürge hediye ediliyor.Bu harika kampanya ile birlikte, çamaşır makinesi, buzdolabı, bulaşık makinesi, derin dondurucu, kurutma makinesi, kurutmalı çamaşır makinesi, solo fırın, ankastre fırın, ankastre bulaşık, ankastre buzdolabı, 40'' inç ve üzeri televizyon, kombi veya klima ürünlerinden herhangi dört tanesini bir arada satın alanlara RS 3221 Robot Süpürge hediye ediliyor.Bu harika fırsatı kaçırmayın! Kampanya, 31 Mayıs 2023 tarihine kadar devam edecek. Söyleyiciler Ticaret Arçelik Bayisi, müşterilerine sadece uygun fiyatlar sunmakla kalmıyor, aynı zamanda ödeme kolaylığı da sağlıyor. Üstelik, alınan ürünlerin kurulumu tamamen ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.Söyleyiciler Ticaret, kaliteli Arçelik ürünleriyle çeyizinizi tamamlamanızı sağlarken, müşteri memnuniyetine de büyük önem veriyor. Bu kampanyayla birlikte evlilik hazırlıklarınızı daha kolay ve uygun bir şekilde tamamlayabilir, güvenilir Arçelik ürünlerini evinize taşıyabilirsiniz.Evlenecek olan veya yeni ev kuran çiftler, Söyleyiciler Ticaret Arçelik Yetkili Satıcısı'na uğramadan karar vermeyin! Unutmayın, çeyizinizi tamamlarken kalite ve avantajlı fiyatlarla alışveriş yapmanın tadını çıkarmanız için buradayız.