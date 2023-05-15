Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), 2023 yılı Mayıs ayı olağan toplantısını gerçekleştirmek üzere Isparta'da bir araya geldi. Antalya Valisi Ersin Yazıcı'nın başkanlığında yapılan toplantıya Isparta Valisi Aydın Baruş, Burdur Valisi Ali Arslantaş, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve Antalya, Burdur ve Isparta illerinden yönetim kurulu üyeleri katıldı.Toplantının başında konuşan Vali Yazıcı, "Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu olarak mayıs ayı olağan toplantımızı gerçekleştirmek üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bölgemizin yatırım imkânlarını tanıtarak yatırımcılara yön gösterme misyonunu taşıyan Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, paydaşlarımızın ve bölgemizde yatırım yapmayı düşünen yatırımcıların sonuç odaklı programlarımızdan, faaliyetlerimizden ve projelerimizden yararlanması için çalışmalarına devam etmektedir" dedi.Vali Yazıcı ayrıca, "BAKA olarak hem istihdamı artırmaya yönelik meslek edindirme faaliyetlerini hem de özel sektör yatırımcılarına yönelik verdiğimiz destekleri sürdürmeye devam edeceğiz. Bu doğrultuda bugün Yönetim Kurulumuzda genç istihdamını artırmaya yönelik bir teknik destek programının ilanını gündemimizde görüşeceğiz. Öte yandan gündemimizin diğer maddelerinde Ajansımızın devam eden projelerinin güncel durumunu istişare edeceğiz ve yararlanıcılarımız tarafından Kurulumuza sunulan talepleri değerlendireceğiz. Yönetim Kurulu toplantımızın ve alacağımız kararların üç ilimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.Vali Yazıcı'nın konuşmasının ardından BAKA Yönetim Kurulu, Mayıs ayı olağan toplantısında gündemde yer alan maddeleri görüşerek karara bağladı. Toplantı, yönetim kurulu tarafından alınan kararlarla birlikte sona erdi.