Son dakika haberi: Bakan tarihi açıkladı! 1000 TL ödenecek
Son dakika haberi: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk "232 bin firma kısa çalışma ödeneğine başvurdu. İkinci 1000 lira ödeme haftaya başlayacak" dedi.
Son dakika haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a virüs salgınına karşı alınan tedbirleri canlı yayında anlattı.
Bakan Selçuk'un konuşmasından satır başları;
232 bin firma kısa çalışma ödeneğine başvurdu. Ödemeyi gerçekleştirdikten sonra uygunluğa bakacağız.
Hatalı başvuruların sorumluluğu çalışanda olmayacak.
Covid-19 salgını süresince yapmak istediğimiz çalışanı korumak ve bunu iş akdi içerisinde yapmak istiyoruz.
İşveren isterse işçiyi üç aylığına ücretsiz izne çıkartabilecek. Böylece hem işvereni hem çalışanı korumuş oluyor.
Bu fesih yasağı hem tarafları hem istihdamı korumak için oluşturduğumuz bir sistem.
Her ay gönderdiğimiz periyodik payları 135 milyondan 180 milyona çıkardık ve bu ay iki periyodik pay gönderdik.
Faz-2'de belirlediğimiz 2,3 milyon hane var. Biz kriterleri tespti ettik. Umuyoruz ki haftaya 2,3 milyon haneye yardımları ulaştıracağız.
"BİZ BİZE YETERİZ KAMPANYASINDA 1 MİLYAR 720 MİLTON TL'YE ULAŞTIK"
Faz-3'te E-devlet üzerinden belirli bir form doldurulacak. Bizim tespit edemeceğimiz ailelere de o kanal üzerinden ulaşılacak.
Biz Bize Yeteriz kampanyasında 1 milyar 720 milyon gibi bir rakama ulaşmış olduk.