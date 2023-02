İl Defterdarı Osman Koçaş, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada;06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan İlçelerinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerden dolayı barınma amaçlı olarak İlimize gelen vatandaşlarımız gerek Valiliğimizin (İl AFAD Müdürlüğü) koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında otel, misafirhane ve hayırsever vatandaşlarımızın ve kuruluşlarımızın sağladığı imkânlarla uygun olan konaklama yerlerine yerleştirilmektedir.Bununla birlikte, afetzede vatandaşlarımızdan İlimize gelen bir kısmının kendi imkânları ile konut ya da apart daire kiralaması yaparak barınma ihtiyacını karşılamakta olduğu da bilinmektedir. Barınma ihtiyacını konut kiralaması yoluyla karşılamak isteyen afetzedelerin ev sahipleri ya da kiralama hizmeti veren emlak bürolarınca fahiş düzeyde kira istenerek mağdur edilmemesi büyük önem taşımaktadır.Afetzede vatandaşlarımızın acil barınma ihtiyacını fırsat bilerek konut ya da apart dairelerini piyasa şartlarının üzerinde fahiş fiyatla ya da kayıt dışı kiralama yapan şahıs ya da firmaların vergi kanunlarına muhalefet ederek cezalı duruma düşecekleri bilinmelidir.Gerek Defterdarlığımızca gerekse de GİB tarafından fahiş fiyat ya da kayıt dışı kiralama yapılmasına ilişkin ilanları yayınlayan bireysel veya kurumsal ilan siteleri takip edilerek fahiş kira bedeli uygulayan mülk sahipleri kolayca tespit edilip vergisel işlemler yapılmaktadır.Afetzede vatandaşlarımızın zor durumda olduğu bu dönemde, gerek ülkemize olan vatandaşlık borcumuz gerekse de zor durumda olan kardeşlerimize olan insani vazifelerimizi göz ardı ederek fahiş fiyat uygulayan konut ve apart daire gibi konaklama yeri sahiplerine yönelik olarak yaygın ve yoğun vergi denetimlerimizin etkin bir şekilde yapılacağının bilinmesi gerekmektedir. Bu kapsamda olan mükelleflerimizin cezalı duruma düşmemeleri için belirtilen hususlara riayet etmesi önemle rica olunur” dedi.