Son dakika: Burdur'da kuraklık nedeniyle alınan su tasarrufu kararları

Burdur Belediye Meclisi, şehirde yaşanan kuraklık nedeniyle su tasarrufu önlemleri almak amacıyla yeni kararlar aldı. Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in de desteklediği kararlar kapsamında, şebeke suyu kullanarak araç, halı ve benzeri malzemelerin yıkanması, bahçe ve tarla sulaması ile işyeri ve bina kaldırımlarının yıkanması yasaklandı.

Burdur'da yaşanan kuraklık nedeniyle yeraltı sularının durumu da belirsizliğini koruyor. Bu nedenle belediye, su kaynaklarını korumak ve tasarruf etmek amacıyla önlemler almaya devam ediyor. Belediye Başkanı Ercengiz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada amaçlarının ceza kesmek değil, vatandaşların su kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak olduğunu vurguladı.

Burdur'da alınan bu su tasarrufu kararları, Türkiye'nin genelinde yaşanan susuzluk sorunu nedeniyle de önem taşıyor. Bu nedenle, vatandaşların su kullanımına daha duyarlı olması ve tasarruf etmeleri gerekiyor.