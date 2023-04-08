"Bağ-Kur'lular İçin Emeklilik Prim Gün Sayısı Düşürülüyor: Tarihi Reform Geliyor"

"Ankara Ticaret Odası, Bağ-Kur'luların Emeklilik Prim Gün Sayısının Düşürülmesi İçin Çalışma Bakanı İle Görüştü"

"Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den Esnaf ve İşverenlere Müjde: İstihdama Göre Emeklilik Prim Gün Sayısı Düşecek"

"Bağ-Kur'luların Emeklilik Süreci Kolaylaşıyor: SGK İstihdama Göre Kriter Belirleyecek"

"Bağ-Kur'luların Emeklilik İçin Gerekli Olan Prim Süresi SSK'lılarla Eşitlenecek"



8 Nisan'da yayınlanan bir habere göre, Türkiye'de milyonlarca serbest meslek sahibi (Bağ-Kur üyesi) için tarihi bir reform geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, işverenlerin binlerce tacir, esnaf ve diğer serbest meslek sahibine sağladığı istihdama bağlı olarak emeklilik primi için gerekli prim gün sayısının azaltılacağını açıkladı. Bu açıklama, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ile Bakan Bilgin arasında, Baran'ın şu anda daha uzun ödeme süresi ve daha sonra emeklilik yaşına tabi olan Bağ-Kur üyeleri için zorunlu olan 9 bin prim ödeme gününde indirim talep ettiği görüşme sonrasında geldi. SSK'lılara göre. Bakan ayrıca değerlendirme için istihdama dayalı bir kriter oluşturulacağını ve küçük işletme sahiplerinin daha az primle emekli olmasını sağlayacak bir model geliştirildiğini bildirdi. Bu reformla, Bağ-Kur'luların prim ödeme günlerinin SSK'lıların prim ödeme gün sayısı ile halihazırda 1.800 gün farkla eşitlenmesi ve emekli maaşlarının artırılması bekleniyor.