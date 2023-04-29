Isparta Meydan AVM, 1. Yıl Dönümü Çekilişi Yapıldı

Toyota Hibrit Araba Kazanan Kişi, Çekilişe Katılamadı Ama Canlı Bağlantıyla Müjdelendi

Rabia Özkan İsimli Hemşire, Çekilişte Araba Kazanarak Yüzlerce Vatandaşa Duygusal Anlar Yaşattı

Isparta Meydan AVM'nin 1. yıl dönümü nedeniyle noter huzurunda yapılan çekilişte, Toyota Hibrit araba kazanan şanslı kişi, Rabia Özkan oldu. Maalesef, şehir hastanesinde nöbetçi olduğu için çekilişe katılamayan hemşire, canlı bağlantı yoluyla müjdelendi. Kulaklarına inanamayan Özkan'ın şaşkınlığına şahit olan yüzlerce vatandaş, duygusal anlar yaşadı ve bu şanslı numara 079602 oldu.Tüm detaylar ve diğer ödül kazananlar birazdan haberimizde yer alacak...