Sigaraya Yine Zam Geliyor: Tarih Belli Oldu, Fiyatlar Artacak

Zam yağmuru tüm hızıyla devam ediyor ve sigaraya yeni bir zam daha geliyor. Sigara tiryakileri için üzücü bir haber geldi; son ÖTV artışının ardından sigara fiyatlarına Ağustos ayında yeni bir zam yapılacak. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Özel Tüketim Vergisi'ndeki artışların sigara fiyatlarında Ağustos ayında devam edeceğini belirtti.

9 TL'lik Bir Zam Bekleniyordu

Erol Dündar, Temmuz ayında sigara fiyatlarının 8-9 TL'ye yükselmesine rağmen, Philip Morris grubunun fiyatlarına daha düşük bir zam uygulamasının diğer ürünlerin zamlarını sınırladığını ifade etti.

Sigaraya 5 TL Zam Gelecek

Dündar, açıklamasında "Sigara fiyatlarına ortalama 4 ila 5 TL arasında bir zam yapılacak. Bu artış, Ağustos ayının ilk iki haftasında uygulanmaya başlayacak" dedi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 6 aylık enflasyon verilerinin ardından, dağıtılan içecekler ve sigaraya yansıyan ÖTV oranı yüzde 47,39'a yükselmişti.

Bu zamla birlikte sigara fiyatlarının daha da artması, tiryakiler için ekonomik açıdan zorlayıcı bir durum yaratacak.