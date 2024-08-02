Kimlik Kartlarında Yeni Dönem Başlıyor: Son Uyarı 13 Gün Kaldı!

Türkiye'de 15 Ağustos itibariyle kimliklerle ilgili yeni bir dönem başlıyor. 15 Ağustos 2024 tarihinde Ankara'da önemli bir yenilik hayata geçirilecek. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ile Elektronik Kimlik Doğrulama Yöntemi, özel sağlık hizmeti sunucularında pilot olarak uygulanmaya başlanacak. Bu sistem, kişisel verilerin korunmasını sağlarken kullanım kolaylığı sunacak.

Pilot uygulama, Ankara'daki belirli özel sağlık hizmeti sunucularında gerçekleştirilecek. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde yer alan Kimlik Doğrulama Hizmet Sağlayıcıları (KDHS) başvurularını yapacak. Onaylanan başvurular kurumun web sitesinde duyurulacak.

Pilot uygulamaya katılacak hastaneler arasında Özel Keçiören Hastanesi, Özel Lokman Hekim Hastanesi ve Özel Lösante Çocuk ve Yetişkin Hastanesi gibi önemli sağlık kurumları bulunuyor. Tüm liste, ek listede belirtilmiş durumda.

Bu yeni uygulama, kullanıcıların kimlik doğrulama süreçlerini hızlandıracak ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirecek. Kişisel verilerin korunmasına yönelik yüksek standartlar sağlanacak. Kullanıcılar, elektronik kimlik doğrulama sistemi sayesinde işlemlerini daha hızlı ve güvenli bir şekilde tamamlayabilecekler.

Ek listede isimleri yer alan hastaneler ve detaylı bilgi için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.