Sigaraya Yeni Zamlar Geldi! İşte Güncellenen Fiyatlar

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla bir sigara grubuna zam yapıldığını açıkladı. Yeni zamların yarın da devam edeceğini belirten Dündar, sigara fiyatlarındaki değişiklikleri paylaştı.

Son Zamlarla Sigara Fiyatları Şu Şekilde Güncellendi:

En ucuz sigara fiyatı 52 TL oldu, en pahalı sigara ise 58 TL ile 60 TL arasında satışa sunulmaya başlandı. JTI sigara grubuna yapılan fiyat artışı ise 2 Ocak 2024 Salı gününden itibaren geçerli olacak.

Sigaraya yapılan bu son zamlarla birlikte tütün mamulleri fiyatlarında yaşanan değişiklikler, tüketicilerin ekonomik harcamalarını etkileyecek. Bu gelişmelerle birlikte sigara kullanıcıları, yeni fiyat düzenlemelerini dikkate alarak alışverişlerini planlamak durumunda kalabilirler.