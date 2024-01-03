Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Elazığlılar Derneği'ni Ağırladı

"Isparta, Burdur Elazığlılar Derneği Başkanı Ahmet Çağla ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i Ziyaret Etti"

Isparta, Burdur Elazığlılar Derneği Başkanı Ahmet Çağla ve yönetim kurulu üyeleri, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret etti. Ziyarette Çağla, Başkan Başdeğirmen'in insan odaklı hizmetlerinden memnun olduklarını ifade ederek, "Isparta, Burdur Elazığlılar Derneği olarak sizle gurur duyuyoruz" dedi.

Çağla, çeyrek asra yakın süredir dernek olarak amaçlarının insan odaklı hizmet etmek ve insanların dertleriyle dertlenerek, mazlumların yanında olmak olduğunu belirtti. Başkan Başdeğirmen'e duydukları memnuniyeti dile getiren Çağla, "Sizler de bu uygulama var. O duruşunuz, kişiliğiniz, karakteriniz insanlara yardım yapma noktasında takdire şayan işler yapıyorsunuz. Bizler için ayrı değersiniz" şeklinde konuştu.

Çağla ayrıca, Başkan Başdeğirmen'in geçen yıl bir hemşehrimizin vefatı sebebiyle gösterdiği duyarlılığı örnek göstererek, "İnsanlara yardım etme noktasında yaralara merhem olmaya çalışıyorsunuz. Belediyeciliğin de bu olması gerektiğini düşünüyorum. Nefis için değil, nefisler için hizmet edilmeli. Siyaset gönüllere girme işidir. Bu da sizde var" dedi.

Başkan Başdeğirmen ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Başdeğirmen, "Her ilde memleketi adına hizmet eden derneklerin olması gerektiğine inanıyorum. Biz birbirimizle kardeşiz, birbirimizi anlamak çok değerli. Sizin de buradaki görüşleriniz bizim için çok önemli. Bizim ayrı gayrı hiçbir şeyimiz yok. Ortak noktada buluşalım diyoruz" şeklinde konuştu.

Ziyaretin sonunda Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta, Burdur Elazığlılar Derneği Başkanı Ahmet Çağla'ya gül tablosu hediye etti.