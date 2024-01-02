Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Denetiminde Kaçak Avcılığa Darbe!

Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, su ürünleri kontrol ekipleriyle birlikte gerçekleştirdiği başarılı bir operasyonla kaçak avcılığa göz açtırmadı. Yapılan denetimler sonucunda tespit edilen 200 adet kerevit pinterine el konuldu. Ancak bu operasyon sadece kaçak avcılığa geçit vermemekle kalmadı, aynı zamanda doğaya duyarlı bir yaklaşım sergilendi.İçerisinden çıkan yaklaşık 200 kg ağırlığındaki üreme dönemi içerisinde olan kerevitler, canlı bir şekilde göle bırakıldı. Bu önemli adım, doğal dengeyi koruma ve su ekosistemini muhafaza etme amacını taşıyor.Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, kaçak avcılığın ekosisteme ve biyoçeşitliliğe verdiği zararı önlemek için kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor. Doğanın korunması, sürdürülebilir balıkçılık ve bilinçli avcılık konularında yapılan bu tür operasyonlar, gelecek nesillere temiz ve sağlıklı bir çevre bırakma hedefine katkı sağlıyor.