Siber Isparta Gençlik Merkezi, Gençlere Teknoloji Eğitimleriyle Start Veriyor



Isparta Belediyesi, gençlerin gelişimine yönelik yatırımlarına devam ediyor. İnşa edilen 3 Gençlik Merkezi'nin yanı sıra, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) ortaklığı ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) desteğiyle Siber Isparta Gençlik Merkezi, gençlere hizmet vermeye başladı. Merkez, siber güvenlik, mobil ve web tabanlı uygulama geliştirme, robotik kodlama, sosyal medya uzmanlığı, dijital asistanlık gibi birçok alanda eğitimler düzenleyerek, gençlerin girişimci olmalarına ve bilişim sektörüne katkı sağlamayı hedefliyor.

Siber Isparta Gençlik Merkezi, yaz dönemi için eğitimlere başlıyor. Siber Güvenlik, Web ve Mobil Uygulama Geliştirme, Sosyal Medya Yönetimi ve Dijital Asistanlık alanlarında gerçekleştirilecek eğitimlere 226 kişi başvururken, başvuruları uygun bulunan 140 kişi eğitimlere katılmaya hak kazandı. Eğitimler, 17 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Eğitimlerin açılış toplantısı Isparta Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Açılışa Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler, ISUBÜ Meslek Yüksekokulları Koordinatörü ve Teknik Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Cengiz Özel, akademisyenler ve eğitimlere katılacak gençler katıldı.

BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler, destekledikleri projenin Isparta Belediyesi mülkiyetindeki Siber Isparta Gençlik Merkezi'nin gençlerin kullanımına açılmasını sağlayacak bir altyapının geliştirileceğini belirtti. Siber Güvenlik, Web ve Mobil Uygulama Geliştirme, Sosyal Medya Yönetimi ve Dijital Asistanlık eğitimlerinin verileceğini aktaran Güler, merkezin hareketlendirilmesiyle girişimciliğe adım atılabileceğini vurguladı.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde Siber Isparta Gençlik Merkezi'ni kurduklarını ifade etti. Başdeğirmen, gençlere yönelik yapılan bu çalışmanın önemini vurgulayarak, merkezin sağladığı imkanları ve kalifiyeli elemanlara olan ihtiyacı dile getirdi.

Siber Isparta Gençlik Merkezi, gençlere teknoloji alanında kendilerini geliştirme ve girişimcilik konusunda destek olma amacı güderken, Isparta'nın bilişim sektöründe yetişmiş insan kaynağına katkı sağlayacak bir merkez olma hedefini taşıyor. Gençler, eğitimler sayesinde yazılım, dijital platformlar ve siber güvenlik gibi konularda kendilerini geliştirme fırsatı bulacaklar. Isparta Belediyesi'nin ve ISUBÜ'nün öncülüğünde gerçekleştirilen bu proje, gençlerin geleceğe daha donanımlı adımlar atmasını destekleyerek bölge için değerli bir çalışma olarak öne çıkıyor.

Isparta Belediyesi öncülüğünde kurulan Siber Isparta Gençlik Merkezi, her yaş grubundaki gençlerin teknoloji alanında farkındalıklarını artırmak ve girişimci olmalarına katkı sağlamak amacıyla eğitimlere başlıyor. Yaz döneminde Siber Güvenlik, Web ve Mobil Uygulama Geliştirme, Sosyal Medya Yönetimi ve Dijital Asistanlık alanlarında gerçekleştirilecek eğitimler, gençlere önemli bir fırsat sunacak. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, eğitimlerin açılışında yaptığı konuşmada, "Aranan kişi olmak bu eğitimden geçecek. Orada her türlü imkanı size sunacağız" dedi.Isparta Belediyesi, gençlerin gelişimine yönelik yatırımlarına devam ediyor. İnşa edilen 3 Gençlik Merkezi'nin yanı sıra, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) ortaklığı ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) desteğiyle Siber Isparta Gençlik Merkezi, gençlere hizmet vermeye başladı. Merkez, siber güvenlik, mobil ve web tabanlı uygulama geliştirme, robotik kodlama, sosyal medya uzmanlığı, dijital asistanlık gibi birçok alanda eğitimler düzenleyerek, gençlerin girişimci olmalarına ve bilişim sektörüne katkı sağlamayı hedefliyor.Siber Isparta Gençlik Merkezi, yaz dönemi için eğitimlere başlıyor. Siber Güvenlik, Web ve Mobil Uygulama Geliştirme, Sosyal Medya Yönetimi ve Dijital Asistanlık alanlarında gerçekleştirilecek eğitimlere 226 kişi başvururken, başvuruları uygun bulunan 140 kişi eğitimlere katılmaya hak kazandı. Eğitimler, 17 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.Eğitimlerin açılış toplantısı Isparta Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Açılışa Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler, ISUBÜ Meslek Yüksekokulları Koordinatörü ve Teknik Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Cengiz Özel, akademisyenler ve eğitimlere katılacak gençler katıldı.BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler, destekledikleri projenin Isparta Belediyesi mülkiyetindeki Siber Isparta Gençlik Merkezi'nin gençlerin kullanımına açılmasını sağlayacak bir altyapının geliştirileceğini belirtti. Siber Güvenlik, Web ve Mobil Uygulama Geliştirme, Sosyal Medya Yönetimi ve Dijital Asistanlık eğitimlerinin verileceğini aktaran Güler, merkezin hareketlendirilmesiyle girişimciliğe adım atılabileceğini vurguladı.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde Siber Isparta Gençlik Merkezi'ni kurduklarını ifade etti. Başdeğirmen, gençlere yönelik yapılan bu çalışmanın önemini vurgulayarak, merkezin sağladığı imkanları ve kalifiyeli elemanlara olan ihtiyacı dile getirdi.Siber Isparta Gençlik Merkezi, gençlere teknoloji alanında kendilerini geliştirme ve girişimcilik konusunda destek olma amacı güderken, Isparta'nın bilişim sektöründe yetişmiş insan kaynağına katkı sağlayacak bir merkez olma hedefini taşıyor. Gençler, eğitimler sayesinde yazılım, dijital platformlar ve siber güvenlik gibi konularda kendilerini geliştirme fırsatı bulacaklar. Isparta Belediyesi'nin ve ISUBÜ'nün öncülüğünde gerçekleştirilen bu proje, gençlerin geleceğe daha donanımlı adımlar atmasını destekleyerek bölge için değerli bir çalışma olarak öne çıkıyor.

Siber Isparta Gençlik Merkezi, Gençlere Teknoloji Eğitimleriyle Start Veriyor

Isparta Belediyesi öncülüğünde kurulan Siber Isparta Gençlik Merkezi, her yaş grubundaki gençlerin teknoloji alanında farkındalıklarını artırmak ve girişimci olmalarına katkı sağlamak amacıyla eğitimlere başlıyor. Yaz döneminde Siber Güvenlik, Web ve Mobil Uygulama Geliştirme, Sosyal Medya Yönetimi ve Dijital Asistanlık alanlarında gerçekleştirilecek eğitimler, gençlere önemli bir fırsat sunacak. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, eğitimlerin açılışında yaptığı konuşmada, "Aranan kişi olmak bu eğitimden geçecek. Orada her türlü imkanı size sunacağız" dedi.

Isparta Belediyesi, gençlerin gelişimine yönelik yatırımlarına devam ediyor. İnşa edilen 3 Gençlik Merkezi'nin yanı sıra, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) ortaklığı ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) desteğiyle Siber Isparta Gençlik Merkezi, gençlere hizmet vermeye başladı. Merkez, siber güvenlik, mobil ve web tabanlı uygulama geliştirme, robotik kodlama, sosyal medya uzmanlığı, dijital asistanlık gibi birçok alanda eğitimler düzenleyerek, gençlerin girişimci olmalarına ve bilişim sektörüne katkı sağlamayı hedefliyor.

Siber Isparta Gençlik Merkezi, yaz dönemi için eğitimlere başlıyor. Siber Güvenlik, Web ve Mobil Uygulama Geliştirme, Sosyal Medya Yönetimi ve Dijital Asistanlık alanlarında gerçekleştirilecek eğitimlere 226 kişi başvururken, başvuruları uygun bulunan 140 kişi eğitimlere katılmaya hak kazandı. Eğitimler, 17 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Eğitimlerin açılış toplantısı Isparta Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Açılışa Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler, ISUBÜ Meslek Yüksekokulları Koordinatörü ve Teknik Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Cengiz Özel, akademisyenler ve eğitimlere katılacak gençler katıldı.

BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler, destekledikleri projenin Isparta Belediyesi mülkiyetindeki Siber Isparta Gençlik Merkezi'nin gençlerin kullanımına açılmasını sağlayacak bir altyapının geliştirileceğini belirtti. Siber Güvenlik, Web ve Mobil Uygulama Geliştirme, Sosyal Medya Yönetimi ve Dijital Asistanlık eğitimlerinin verileceğini aktaran Güler, merkezin hareketlendirilmesiyle girişimciliğe adım atılabileceğini vurguladı.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde Siber Isparta Gençlik Merkezi'ni kurduklarını ifade etti. Başdeğirmen, gençlere yönelik yapılan bu çalışmanın önemini vurgulayarak, merkezin sağladığı imkanları ve kalifiyeli elemanlara olan ihtiyacı dile getirdi.

Siber Isparta Gençlik Merkezi, gençlere teknoloji alanında kendilerini geliştirme ve girişimcilik konusunda destek olma amacı güderken, Isparta'nın bilişim sektöründe yetişmiş insan kaynağına katkı sağlayacak bir merkez olma hedefini taşıyor. Gençler, eğitimler sayesinde yazılım, dijital platformlar ve siber güvenlik gibi konularda kendilerini geliştirme fırsatı bulacaklar. Isparta Belediyesi'nin ve ISUBÜ'nün öncülüğünde gerçekleştirilen bu proje, gençlerin geleceğe daha donanımlı adımlar atmasını destekleyerek bölge için değerli bir çalışma olarak öne çıkıyor.