Isparta Valisi Aydın Baruş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenecek törenlere katılım çağrısında bulunarak programı paylaştı. İşte 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı:
15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ PROGRAMI
15 Temmuz 2023 Cumartesi Günü
09.00: Halkımızın Duygu ve Düşüncelerini Paylaşabilmeleri İçin 15 Temmuz Anı Defterinin Konulması Yer: 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı
10.00: Şehit Kabirlerinin Ziyaret Edilmesi, Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve Duaların Okunması Yer: Şehitlik - Karaağaç Mah.
11.00: Türkiye Muharip Gaziler Derneği ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanlığı Hizmet Binasını Ziyaret Yer: Fatih Mah. 4578 Sk. No: 3/31
12.00: 15 Temmuz Anlam ve Önemine Dair Gençler İle Buluşma Yer: İl Jandarma Komutanlığı
12.45: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Münasebetiyle Temsili Olarak Yeni Fidan Dikimi Yapılması Yer: Isparta Garı Millet Bahçesi
13.00: Şehitlerimizin Ruhu İçin Mevlid-i Şerifler Okunması, Okunan Hatm-i Şeriflerin Duasının Yapılması Yer: Mimar Sinan Cami
14.00: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 15 Temmuz Milli Birlik Günü İle İlgili Kitap ve Fotoğrafların Sergisi Açılışı Yer: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sergi Salonu
15.00: Çocuklar ve Ailelerine Dondurma İkramı Yer: Gökçay Kavşağı Muhtarlar Derneği Binası
18.00: Stantların Açılışı Yer: 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı
19.00: 15 Temmuz Milli Birlik Yürüyüşü (Mehteran Eşliğinde; Protokol-Vatandaşlar-Bisiklet-Araç Konvoyu) ve Mehteran Gösterileri Harekât Güzergâhı: Belediye Başkanlığı Binası Önü Varış Yeri: 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı
21.00: Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı, Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve Dua Yapılması, Protokol Konuşmalarının Yapılması Günün Anlam ve Önemine Dair Çeşitli Etkinliklerde Dereceye Girenlere Ödüllerinin Verilmesi
- İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Düzenlenen Öğrenciler Arası Şiir ve Resim Yarışmaları’nda Dereceye Girenlere Ödüllerinin Verilmesi
- Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Düzenlenen Koruma Altında Bulunan Gençlerimiz Arasında Kompozisyon, Şiir ve Resim Yarışmalarında Dereceye Girenlere Ödüllerinin Verilmesi
23.30: İlahi Sanatçısı Fırat Türkmen Tarafından İlahilerin Okunması
Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Sivil Toplum Kuruluşlarından Gruplar Halinde Katılım İle Demokrasi Nöbetinin Başlanması (15 Temmuz 2023 Günü Saat 22.00’den 16 Temmuz 2023 Günü Saat 05.00’e Kadar) Yer: 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı
16 Temmuz 2023 Pazar Günü 00.13: Camilerimizde Sela Okunması
DİĞER ETKİNLİKLER
- Süleyman Demirel Üniversitesi ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından üniversite personelleri ve öğrencilerine yönelik etkinlikler düzenlenecektir.
- Mimar Sinan Caddesi Belediye İş Hanı Kan Alma Biriminde 12.00-21.00 saatleri arasında Kan Bağışı Kampanyası düzenlenecektir.
- 15 Temmuz 2023 tarihinde gün boyunca Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği ile Muharip Gaziler Derneği Binasında ve 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda kurulacak çadırlarda Şehit yakınları ve Gazilerimiz ile vatandaşlarımız arasında sohbet toplantıları düzenlenecektir.
- Isparta Meydan AVM, Kaymakkapı Meydanı ve Atatürk Çay Bahçesi'nde 15 Temmuz ile ilgili fotoğraflar sergilenecektir.
- Gençlik Merkezi içerisinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Köşesi oluşturulacaktır.
- Etkinliklere katılan vatandaşlara 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı ve Mimar Sinan Camisi'nde mobil araçlarla su, çorba vb. ikramlar verilecektir.
- Törenler 15 Temmuz 2023 Cumartesi günü başlayacak ve 16 Temmuz 2023 günü sona erecektir.
- 14 Temmuz akşamından itibaren 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde tüm kamu kurum ve kuruluşları ile Sivil Toplum Kuruluşları hizmet binaları Türk Bayraklarıyla donatılacaktır.
- Tüm etkinliklerde sadece Türk Bayrağı kullanılmasına özen gösterilecektir.
- Görevli kurumlar, Cumhurbaşkanlığının 2019/11 Nolu Genelgesi doğrultusunda çalışmalarını yürüteceklerdir.
- 15 Temmuz 2023 Cumartesi günü, Türkiye Muharip Gaziler Derneği ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanlığına ziyaret gerçekleştirilecektir.
- 15 Temmuz 2023 Cumartesi günü saat 22.00'den itibaren 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda tüm kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarından en az 100'şer kişilik gruplar halinde Demokrasi Nöbeti tutulacaktır.
- 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda Valilik Panosunda 15 Temmuz görselleri sunulacaktır.
- 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) internet sitelerinde yayınlanacaktır.