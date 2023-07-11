ISPARTA'DA 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ PROGRAMI

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ PROGRAMI

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Düzenlenen Öğrenciler Arası Şiir ve Resim Yarışmaları’nda Dereceye Girenlere Ödüllerinin Verilmesi

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Düzenlenen Koruma Altında Bulunan Gençlerimiz Arasında Kompozisyon, Şiir ve Resim Yarışmalarında Dereceye Girenlere Ödüllerinin Verilmesi

DİĞER ETKİNLİKLER

Süleyman Demirel Üniversitesi ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından üniversite personelleri ve öğrencilerine yönelik etkinlikler düzenlenecektir.

Mimar Sinan Caddesi Belediye İş Hanı Kan Alma Biriminde 12.00-21.00 saatleri arasında Kan Bağışı Kampanyası düzenlenecektir.

15 Temmuz 2023 tarihinde gün boyunca Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği ile Muharip Gaziler Derneği Binasında ve 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda kurulacak çadırlarda Şehit yakınları ve Gazilerimiz ile vatandaşlarımız arasında sohbet toplantıları düzenlenecektir.

Isparta Meydan AVM, Kaymakkapı Meydanı ve Atatürk Çay Bahçesi'nde 15 Temmuz ile ilgili fotoğraflar sergilenecektir.

Gençlik Merkezi içerisinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Köşesi oluşturulacaktır.

Etkinliklere katılan vatandaşlara 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı ve Mimar Sinan Camisi'nde mobil araçlarla su, çorba vb. ikramlar verilecektir.

GENEL ESASLAR VE HÜKÜMLER:

Törenler 15 Temmuz 2023 Cumartesi günü başlayacak ve 16 Temmuz 2023 günü sona erecektir.

14 Temmuz akşamından itibaren 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde tüm kamu kurum ve kuruluşları ile Sivil Toplum Kuruluşları hizmet binaları Türk Bayraklarıyla donatılacaktır.

Tüm etkinliklerde sadece Türk Bayrağı kullanılmasına özen gösterilecektir.

Görevli kurumlar, Cumhurbaşkanlığının 2019/11 Nolu Genelgesi doğrultusunda çalışmalarını yürüteceklerdir.

15 Temmuz 2023 Cumartesi günü, Türkiye Muharip Gaziler Derneği ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanlığına ziyaret gerçekleştirilecektir.

15 Temmuz 2023 Cumartesi günü saat 22.00'den itibaren 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda tüm kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarından en az 100'şer kişilik gruplar halinde Demokrasi Nöbeti tutulacaktır.

15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda Valilik Panosunda 15 Temmuz görselleri sunulacaktır.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) internet sitelerinde yayınlanacaktır.

https://kurumsal.15temmuz.gov.tr/)

https://15temmuz.gov.tr)







Isparta Valisi Aydın Baruş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenecek törenlere katılım çağrısında bulunarak programı paylaştı. İşte 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı:09.00: Halkımızın Duygu ve Düşüncelerini Paylaşabilmeleri İçin 15 Temmuz Anı Defterinin Konulması Yer: 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı10.00: Şehit Kabirlerinin Ziyaret Edilmesi, Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve Duaların Okunması Yer: Şehitlik - Karaağaç Mah.11.00: Türkiye Muharip Gaziler Derneği ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanlığı Hizmet Binasını Ziyaret Yer: Fatih Mah. 4578 Sk. No: 3/3112.00: 15 Temmuz Anlam ve Önemine Dair Gençler İle Buluşma Yer: İl Jandarma Komutanlığı12.45: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Münasebetiyle Temsili Olarak Yeni Fidan Dikimi Yapılması Yer: Isparta Garı Millet Bahçesi13.00: Şehitlerimizin Ruhu İçin Mevlid-i Şerifler Okunması, Okunan Hatm-i Şeriflerin Duasının Yapılması Yer: Mimar Sinan Cami14.00: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 15 Temmuz Milli Birlik Günü İle İlgili Kitap ve Fotoğrafların Sergisi Açılışı Yer: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sergi Salonu15.00: Çocuklar ve Ailelerine Dondurma İkramı Yer: Gökçay Kavşağı Muhtarlar Derneği Binası18.00: Stantların Açılışı Yer: 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı19.00: 15 Temmuz Milli Birlik Yürüyüşü (Mehteran Eşliğinde; Protokol-Vatandaşlar-Bisiklet-Araç Konvoyu) ve Mehteran Gösterileri Harekât Güzergâhı: Belediye Başkanlığı Binası Önü Varış Yeri: 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı21.00: Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı, Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve Dua Yapılması, Protokol Konuşmalarının Yapılması Günün Anlam ve Önemine Dair Çeşitli Etkinliklerde Dereceye Girenlere Ödüllerinin Verilmesi22.30: Günün Anlam ve Önemine Dair Halk Müziği Sanatçısı Esat Kabaklı Tarafından Türkülerin Seslendirmesi23.30: İlahi Sanatçısı Fırat Türkmen Tarafından İlahilerin OkunmasıTüm Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Sivil Toplum Kuruluşlarından Gruplar Halinde Katılım İle Demokrasi Nöbetinin Başlanması (15 Temmuz 2023 Günü Saat 22.00’den 16 Temmuz 2023 Günü Saat 05.00’e Kadar) Yer: 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı16 Temmuz 2023 Pazar Günü 00.13: Camilerimizde Sela OkunmasıDikkat: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinliklerinde faydalanılmak üzere hazırlanacak kurumsal kimlik ve görsel materyaller (logo, afiş, fotoğraf, video ve infografikler vb.), kısa filmler ve animasyonlar 15 Temmuz Kurumsal Kimliği'nde (yer almaktadır. Paydaş kurum ve kuruluşlar, anma etkinlikleri çerçevesinde kullanacakları materyallere bu site üzerinden ulaşmalıdır. 15 Temmuz Dijital Arşivi'nin (