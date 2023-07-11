Isparta 32 Spor Yönetimi, Özel İdare Genel Sekreteri Zadeoğlu'nu Ziyaret Etti

Isparta 32 Spor, Türkiye 2. Futbol Ligi Kırmızı Grup'ta mücadele ederken yönetim ziyaretlerine devam ediyor. Isparta 32 Spor Başkanı Gültekin Özdemir ve yönetimi, Özel İdare Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu'nu ziyaret etti. Başkan Özdemir'in yanı sıra 2. Başkan Ozan Gezer, Mehmet Pala, Asbaşkan Nuri Top, Basın Sözcüsü Serkan Başpınar, Altyapıdan Sorumlu Yönetici Süleyman Dağlı ve Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah Çelik de ziyarette hazır bulundu.

Ziyaret sırasında konuşan Isparta 32 Spor Başkanı Gültekin Özdemir, takıma sağladıkları katkılardan dolayı öncelikle Isparta Valisi Aydın Baruş ve Özel İdare Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu'na teşekkür etti.

Özel İdare Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Isparta 32 Spor'a yeni sezonda başarılar diledi.

Bu ziyaret, Isparta 32 Spor yönetiminin takıma destek sağlamak ve önemli paydaşlarla iletişimi güçlendirmek amacıyla gerçekleştirdiği bir adım olarak öne çıkıyor. İsparta Valisi ve Özel İdare Genel Sekreteri gibi yetkililerin takıma verdikleri destek, kulübün başarısı için önemli bir motivasyon kaynağı olmuştur. Isparta 32 Spor yönetimi, bu tür ziyaretlerle işbirliğini pekiştirerek kulübün gelişimi ve hedeflerine ulaşması için çaba harcamaktadır.