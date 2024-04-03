SGK'ya Belge Getirenlere Maaş Müjdesi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, milyonlarca vatandaşı sevindirecek bir adım attı. SGK'ya belge getiren herkese maaş bağlanacak.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, milyonlarca vatandaşı sevindirecek bir adım attı. SGK'ya belge getiren herkese maaş bağlanacak.
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gıda enflasyonundaki artışla birlikte sosyal yardıma olan ihtiyacı göz önünde bulundurarak harekete geçti.
- Kronik hastalıklarla mücadele eden vatandaşlara her ay 5 bin 100 lira nakit yardım desteği sağlanacağı duyuruldu. Başvurular hastalık belgesiyle kabul edilecek.
- Başvurular doğrudan bakanlığa yapılacak, hastaların sağlık durumları detaylı incelenecek ve yardımın verilip verilmeyeceğine karar verilecek.
- Bu maddi destek, kronik hastalığı olan bireylere ekonomik destek sağlayarak yaşam kalitelerini artırmayı hedefliyor.
- Ayrıca, bakanlık tarafından belirlenen yeni sosyal yardım miktarları da kamuoyuna duyuruldu.
- Bakan Yanık, sağlık raporu bulunan kronik hastalara her ay ek ödemeler yapılacağını açıkladı. Başvuru yapacak vatandaşların hastalıkla ilgili raporlarını sisteme girmeleri gerekiyor.
- Belirlenen destek tutarına ek olarak, hastaların yaşadığı hanelere yüzde 5 ek ödeme yapılacak.
- Bu sayede, kronik hastalıklarla mücadele eden bireylere daha kapsamlı bir destek sağlanması hedefleniyor.