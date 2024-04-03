Kredi Kartı Faizlerinde Yeni Düzenleme: Bugün Başladı
Bugün itibariyle, kredi kartı kullanan milyonlarca vatandaş için kötü haber geldi. Kredi kartı faizlerindeki değişiklik resmen başladı.
Bugün itibariyle, kredi kartı kullanan milyonlarca vatandaş için kötü haber geldi. Kredi kartı faizlerindeki değişiklik resmen başladı.
- 21 Mart'ta gerçekleşen Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini 500 baz puan yükseltti. Ancak kredi kartı faizlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı.
- Ekonomik zorluklar, vatandaşları kredi kartlarına yöneltirken, kart limitlerinin kullanım oranları son yılların en yüksek seviyesine ulaştı.
- 28 Mayıs seçimlerinin ardından yapılan ekonomik değişikliklere rağmen istenen düzeyde bir ekonomik soğuma sağlanamadı.
- Merkez Bankası'nın 16 Mart 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemesiyle, kredi kartı nakit avans işlemlerinde uygulanan akdi faiz oranı %4.42'den %5'e yükseltildi.
- Bu artış bugün itibariyle yürürlüğe girecek. Ekonomistler, yeni tedbirlerin alınmasıyla birlikte kredi kartı faizlerinin ve diğer maliyetlerin artacağını öngörüyor.
- Yeni faiz oranlarıyla birlikte, vatandaşların ödemesi gereken faiz miktarının artması bekleniyor.
- Özellikle yüksek enflasyon ve artan kira bedelleri karşısında vatandaşlar, geçimlerini sağlamak için kredi kartlarına başvurmak zorunda kalıyor.
- Bu durum, nakit çekim işlemi yapmak zorunda kalan vatandaşların yıllık bazda yüzde 100'e yakın faiz ödeyeceklerini gösteriyor.