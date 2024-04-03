Merkez Bankası Açıkladı: Limitler Resmen Arttırıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), FAST işlem tutar limitini artırdı.

4 Nisan 2024 itibarıyla, FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) sistemi işlem tutar limitleri yeniden belirlendi. Para transferlerindeki limit 50.000 TL'den 100.000 TL'ye, FAST-TR karekod kullanılarak gerçekleştirilecek iş yeri ödemelerinde ise 100.000 TL'den 250.000 TL'ye yükseltildi.

TCMB'nin yaptığı duyuruda, FAST'in Türkiye'deki ödemeler sektöründe yenilikçi yaklaşımı ve günün her saati güvenli, hızlı ve kolay bir ödeme deneyimi sunması vurgulandı. FAST'in, alışveriş işlemlerinde nakit ve kartlı ödemelere alternatif olarak hızla yaygınlaştığı belirtildi.

Yeni limit artışı, kullanıcıların FAST sistemine gösterdiği ilgi ve ödemeler ekosisteminin dinamik gereksinimleri dikkate alınarak gerçekleştirildiği ifade edildi.

Bu güncelleme ile birlikte, hem bireylerin hem de işletmelerin daha yüksek tutarlarda ödeme işlemlerini gerçekleştirebileceği belirtiliyor.