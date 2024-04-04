** SGK Uzmanı Özgür Erdursun: Zamlı Emekli Maaşında Rakam Belli Oldu!



** SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Temmuz ayında gerçekleşecek emekli maaşı zammı hakkında net rakamlar verdi. Mart ayı enflasyon rakamlarını temel alarak konuşan Erdursun, en düşük emekli maaşında beklenen artışın detaylarını açıkladı.



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**Önemli Noktalar:**



- Emekli maaşlarına Ocak ayında yapılan zam, 6.700 TL ve altındaki kök aylığı alanları etkilemedi, bu sebeple en düşük emekli aylığı 10.000 TL seviyesinde kaldı.

- Özellikle yerel seçim öncesi, emeklilerin talepleri artarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan 'bütçe yok' yanıtı verdi.

- Mart ayında yapılan zam oranlarına ek olarak bayram ikramiyesi artışı ve 'emekli kart' desteği sağlandı.

- Erdursun, Temmuz ayında SSK, Bağkur emekli sandığı emeklileri ve devlet memurlarının maaşlarına yansıtılacak zam oranını açıkladı.

- Mart ayında kümülatif olarak %15.05 enflasyon olduğunu belirten Erdursun, Temmuz ayında enflasyon farkının %30'u geçmeyeceğini öngördü.

- En düşük emekli aylığı alanların %30'luk artış ile 10.000 TL seviyesinde kalacağını, ancak bu artışın 15.000 TL'ye çekilmesi durumunda en düşük emekli aylığını alanların sayısının artacağını belirtti.



**Sonuç ve Beklenti:**



- Temmuz ayında yapılacak zamda, özellikle en düşük emekli aylığı alanların durumu dikkate alınarak artışlar beklenmektedir.

- Emeklilerin maaşlarında oluşacak değişiklikler, emeklilerin mali durumlarını etkileyebilir ve taleplerini şekillendirebilir.



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SGK Uzmanı Özgür Erdursun'un verdiği bilgiler, emeklilerin Temmuz ayındaki maaş artışı hakkında önemli bir perspektif sunuyor. Bu bilgiler, emeklilerin mali durumları ve talepleri hakkında daha net bir anlayış sağlamak için önemlidir.